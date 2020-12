"The Mandalorian", saison 2 : qui sont les Jedi encore en vie ?

Din Djarin, "Baby Yoda" et Ahsoka Tano dans "The Mandalorian"

La saison 2 de The Mandalorian n'a pas fini de nous étonner. Dans l'épisode 5, la guerrière Ahsoka Tano fait enfin son apparition et révèle à Din Djarin la vérité sur Baby Yoda. Plus encore, elle donne une nouvelle mission au mandalorien pour aider son petit protégé.

Din Djarin doit se rendre sur la planète Tython où se trouvent les ruines d'un Temple lié à la Force. Il devra alors placer Grogu sur "la Pierre du Destin" au sommet de la montagne et c'est là que l'Enfant choisira sa "Voie". "S'il se sert de la Force, un Jedi sentira peut-être sa présence et viendra à lui", explique Ahsoka Tano, tout en étant réaliste : il subsiste peu de Jedi dans la galaxie.

Effectivement, les perspectives sont minces dans la galaxie lointaine. Depuis La Revanche des Sith (épisode 3 de la prélogie), les Jedi et les padawan ont été attaqué, traqué et décimé par les forces impériales depuis l'Ordre 66. Enfin dans Le Retour du Jedi, Yoda, dernier Maître Jedi en vie, rend son dernier souffle. Avant lui, Obi-Wan Kenobi est aussi retourné à la Force. Qui pourrait donc répondre à l'appel de Grogu s'il décide de se servir de sa Force ?

Luke et Leia Skywalker

Luke et Leia Skywalker dans "Le retour du Jedi" (épisode 6) Crédit : LucasFilm

C'est la première réponse la plus évidente. Au temps de The Mandalorian, Luke et Leia Skywalker sont encore en vie après la victoire des Rebelles sur l'Empire vue dans Le Retour du Jedi. Grâce à L'Ascension de Skywalker, l'épisode 9 de la saga, on apprend que Luke a formé Leia à la Force et au sabre laser, mais que notre ancienne princesse d'Alderaan a ensuite abandonné tout cela pour son fils Kylo Ren.

Cependant, il est peu probable de revoir nos jumeaux Skywalker. Malheureusement d'abord parce que Carrie Fisher est décédée en 2016 et que son seul retour dans Star Wars 9 a été possible grâce à des images non utilisées des épisodes 7 et 8. Quant à Mark Hamill, il faudrait utiliser aussi la technologie pour rajeunir l'acteur afin que son rôle colle à la chronologie de Luke Skywalker.



Ahsoka Tano

Ahsoka Tano (Rosario Dawson) dans "The Mandalorian" Crédit : Justin Lubin / Lucasfilm / Disney+

Ahsoka Tano a beau avoir refusé de former Grogu et quitté l'ordre Jedi, elle est une personne sensible à la Force. La guerrière communique par la pensée avec la petite créature qui lui révèle toute son histoire. Ahsoka Tano sent la Force de Grogu, tout comme sa peur et sa colère.

Attaché à Din Djarin qu'il considère comme un père, Grogu peut basculer du Côté Obscur de la Force, comme Anakin Skywalker, l'ancien Maître de notre héroïne. En attendant de la revoir, elle est à la recherche du Grand Amiral Thrawn et d'Ezra Bridger. Son ami est en effet porté disparu depuis le final de Star Wars : Rebels, après avoir entraîné Thawn aux confins de la galaxie.

Cal Kestis

Cal Kestis dans le jeu "Star Wars Jedi Fallen : Order" Crédit : capture d'écran YouTube

Protagoniste du jeu vidéo Star Wars Jedi : Fallen Order, sorti en 2019, Cal Kestis (Cameron Monaghan) est l'un des rares Jedi à avoir survécu à la Grande purge Jedi et le terrible Ordre 66 de Palpatine.



Sensible à la Force, maniant l'art du sabre laser, Cal Kestis est de nouveau obligé de se battre pour échapper à la mort, traqué par la Deuxième Sœur. Plus encore, il fait connaissance de Cere Junda (dont nous parlerons plus tard), ancienne membre de l'Ordre Jedi. Cal Kestis parvient à déchiffrer un holocron Jedi qui lui permet de recenser tous les enfants sensibles à la Force dans l'univers.



Sauf qu'il décide de détruire cet holocron, pour éviter que les Sith ne les capturent, espérant ainsi que la Force guidera les enfants pour accomplir leur destin.

Ezra Bridger

Ahsoka Tano et Ezra Bridger dans la saison 2 de "Star Wars : Rebels" Crédit : capture d'écran YouTube

Héros de la série animée Star Wars : Rebels, Ezra Bridger est un humain sensible à la Force. Il est d'abord formé par Kanan Jarrus avant de rencontrer Ahsoka Tano. La Jedi est d'ailleurs à la recherche de son ami, disparu dans le final de la série Star Wars : Rebels.



Il demande alors grâce à la Force, aux créatures Purrgil, sortes de baleines de l'espace qui se déplacent à la vitesse de la lumière, d'envoyer Grand Amiral Thrawn et sa flotte aux confins de la galaxie. C'est la dernière fois que nous voyons Thrawn et Ezra en vie. Mais, comme Ahsoka Tano est à la recherche de Thrawn, nous comprenons qu'ils ont survécu.

Cere Junda

Cere Junda dans le jeu "Star Wars Jedi : Fallen Order" Crédit : capture d'écran YouTube

Cere Junda est une héroïne du jeu vidéo Star Wars Jedi : Fallen Order. Capturée et torturée par les forces impériales après l'Ordre 66, Cere Junda (Debra Wilson) parvient à s'échapper en utilisant le Côté Obscur de la Force. Mais, pour ne pas basculer totalement dans le Côté Obscur, elle décide de rompre sa connexion avec la Force.



Ce qui ne l'empêche pas de vouloir restaurer, en secret, l'Ordre Jedi avec l'aide de Cal Kestis. Cependant, comme on l'a vu plus haut, le jeune homme préfère détruire ce qui peut l'aider à trouver les personnes sensibles à la Force dans la galaxie. Mais, Cere Junda pourrait ne pas répondre à l'appel de Grogu, car son ancienne padawan, Trilla Suduri, a basculé du Côté Obscur de la Force en devenant la Deuxième Sœur, qui traque les Jedi dans la galaxie.

Jacen Syndulla

Jacen Syndulla est le fils de Hera Syndulla et du Jedi Kanan Jarrus. Crédit : capture d'écran YouTube

Ce petit garçon apparaît dans la série animée Star Wars : Rebels. Il est le fils de la générale Hera Syndulla et du Jedi, Kanan Jarrus, tous les deux décédés. Étant fils et petit-fils de Jedi et personnes sensibles à la Force, Jacen Syndulla a de fortes chances de l'être aussi. Cependant, au temps de The Mandalorian, il ne doit pas avoir plus de 9 ans. Il est donc encore trop jeune pour former Grogu mais cela ne peut pas l'empêcher de répondre quand même à son appel.