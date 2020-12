"The Mandalorian", saison 2, épisode 6 : que sont les Dark Trooper ?

publié le 08/12/2020 à 08:30

Décidément, cet épisode 6 de The Mandalorian était un concentré d'informations intergalactiques à exploiter. Après la traduction du message codé dans l'armure de Boba Fett, nous nous penchons désormais sur les Dark Trooper, ces nouveaux droïdes au service de Moff Gideon.

Depuis la saison 1, Moff Gideon œuvre pour la restauration de l'Empire dans la galaxie. Détenant le sabre noir de la planète Mandalore, notre homme à l'armure qui ressemble à celle de Dark Vador, veut à tout prix récupérer Grogu. Dans l'épisode 6, il y parvient, d'abord grâce au mouchard posé sur le Razor Crest et qui le conduit sur Tython. Mais, surtout grâce à quatre droïdes de combat appelés les Dark Trooper.

Les fans avaient pu rapidement en avoir un aperçu dans la scène finale de l'épisode 4 de la saison 2 de The Mandalorian. Moff Gideon faisait face aux armures de ces droïdes, encore entre les mains des ingénieurs de l'Empire. Dans l'épisode 6, ils attaquent à quatre pour s'emparer du pauvre Gogu et le ramener sur le Vaisseau amiral. Qui sont-ils ?

Des personnages de jeu vidéo

Les Dark Trooper dans "The Mandalorian" Crédit : capture d'écran Disney+

C'est la première apparition "en chair et en os" des Dark Trooper, qui au départ viennent du jeu vidéo Dark Forces, sorti aux États-Unis en 1995 sur PC et PlayStation. On les voit bien plus tard dans les jeux Star Wars : Battlefront.

Ils ont été créés par le général Rom Mohc et sont au service de l'Empire. Leur amure est faite en phrik, un métal qui résiste à la puissance des sabres laser, ce qui en fait de redoutables adversaires des Jedi, comparé aux droïdes de combat qu'on a pu voir dans la prélogie. Il existe trois types de Dark Trooper, comme on le découvre sur l'encyclopédie en ligne de Star Wars et vraisemblablement ceux de The Mandalorian sont les Dark Trooper d'une nouvelle phase, voire la combinaison des phases 2 et 3.

Ce sont des droïdes qui sont commandés à distance depuis le Vaisseau amiral. Leurs yeux rouges menaçants et la forme de leurs masques ont tout pour effrayer leurs adversaires. La technologie de l'Empire utilisée est sans aucun doute très avancée et on peut se douter que ces Trooper possèdent une intelligence artificielle. Reste maintenant à savoir si Moff Gideon cherche à injecter le sang de Grogu dans ces super-soldats pour leur permettre d'être sensibles la Force.