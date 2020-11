"The Mandalorian" saison 2 : qui est Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) ?

publié le 16/11/2020 à 16:51

Enfin ! Après un début de saison 2 mignon mais peu renversant au niveau de l'intrigue, l'épisode 3 de The Mandalorian, intitulé L'Héritière lance la machine. Il est notamment marqué par l'arrivée d'une nouvelle héroïne, une guerrière mandalore se présentant sous le nom de Bo-Katan Kryze et incarnée par Katee Sackhoff, éternelle Kara "Starbuck" Thrace dans la série Battlestar Galactica. Attention, la suite du papier contient des spoilers.

Bo-Katan Kryze est une héroïne des séries animées Star Wars : The Clone Wars Star Wars : Rebels. C'est d'ailleurs Katee Sackhoff qui lui prête sa voix. Alors concrètement que sait-on de cette guerrière mandalore, qui convoite le sabre noir en possession de Moff Gideon (Giancarlp Esposito) et qui est proche de la Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson) qu'on devrait donc bientôt découvrir dans The Mandalorian ?

La rédaction de RTL Pop Culture vous entraîne dans l'univers de Bo-Katan Kryze et vous explique pourquoi elle veut mettre la main sur le sabre noir et pourquoi elle est importante dans la suite de la saison 2.

Une guerrière mandalorienne

Bo-Katan Kryze apparaît pour la première fois dans la saison 4 de la série Star Wars : The Clone Wars et dans les saisons 5 et 7. Puis dans la saison 4 de Star Wars : Rebels. Dans The Mandalorian, elle se présente à notre héros en tant qu'héritière de la planète Mandalore, qui possède son armure depuis "3 générations" et "dernière" de sa lignée.

Bo-Katan Kryze est originaire de la planète Mandalore (comme "Mando"), militaire haut gradée, spécialiste des combats au blaster. La première fois qu'elle apparaît dans Star Wars The Clone Wars on ne voit pas son visage, il ne sera révélé que dans la saison 5, tout comme sa relation avec la Duchesse Satine Kryze de la planète Mandalore. Bo-Katan Kryze est la soeur de cette dernière, sauf qu'elles ne sont pas du tout dans la même idéologie.



En effet, pendant la Guerre des Clones (vue dans l'épisode 2 de la saga au cinéma, ndlr), Bo-Katan est lieutenant dans la Death Watch de Pre Vizsla, qui veut renverser le régime pacifiste de la Duchesse. Plus précisément, elle dirige l'unité d'élite de Nite Owls. . Dans The Mandalorian, voici comment Bo-Katan décrit la Death Watch à Din Djarin : "Une secte de fanatiques qui ont rompu avec la société mandalorienne pour rétablir la Voie ancestrale". Bonne ambiance.

Elle a rallié le Collectif des Ombres de Dark Maul

Mais, après des coups d'État avortés, Pre Vizsla décide de rallier le Collectif des Ombres de Dark Maul (souvenez-vous, c'est l'adversaire d'Obi-Wan et Qui-Gon dans La Menace Fantôme). Grâce à Dark Maul, la Death Watch prend le pouvoir de la planète Mandalore, mais la suite ne se passe pas comme prévu pour Bo-Katan Kryze. Pre Vizsla est en effet tué par le Seigneur Sith dans un combat au sabre laser. Endeuillée, elle refuse alors de reconnaître la légitimité de Dark Maul, qui a pris le pouvoir de la planète Mandalore et crée ainsi une guerre civile au sein de ses partisans et ceux du Seigneur Sith. Le conflit ravage la planète Mandalore et Bo-Katan n'a pas le choix : elle demande de l'aide à Obi-Wan Kenobi pour qu'il révèle la survie de Maul à la République Galactique et ses méfaits.

Pourquoi Bo-Katan Kryze veut-elle récupérer le sabre noir ?

Alors, maintenant que vous avez la toile de fond de l'histoire de Bo-Katan Kryze, voyons pourquoi et comment elle est importante dans The Mandalorian. Elle est liée au Dark Saber, la lame noire que vous avez pu voir dans les mains de Moff Gideon (Giancarlo Esposito) dans l'épisode final de The Mandalorian.



Concrètement, cette arme est un symbole puissant pour les Mandaloriens. "Pendant un temps, pour gouverner Mandalore, il fallait porter cette arme. Ce sabre est un symbole important pour cette maison et est respecté par les autres clans", explique Fenn Rau, un personnage de la série animée Star Wars : Rebels, dans laquelle on retrouve fréquemment la lame sombre. C'est d'ailleurs dans Star Wars : Rebels que Bo-Katan reçoit la lame noire et devient ainsi la cheffe des Mandalores. Avec ce symbole elle espère unir les clans jadis ennemis pour ramener la paix sur la planète. "J'accepte cette épée pour ma soeur, pour mon clan et pour tous les guerriers", déclare Bo-Katan.

> Heroes of Mandalore: A New Leader | Star Wars Rebels | Disney XD

Alors puisque dans The Mandalorian on la retrouve dans la main du Moff Gideon, on peut se demander comme il a réussi à la récupérer. A-t-il assassiné Bo-Katan ou lui a-t-il subtilisé ? Devenu ainsi le leader des mandaloriens, quel est exactement son lien avec "Baby Yoda" qu'il veut à tout prix récupérer ? Il faudra encore patienter pour le découvrir. Dans tous les cas, Bo-Katan Kryze a besoin de cette arme pour devenir la cheffe de la planète, réconcilier son peuple et rétablir la paix.

Quelle est la relation entre Bo-Katan Kryze et Ahsoka Tano ?

Ahsoka Tano, l'une des héroïnes de la série "Star Wars : The Clone Wars" Crédit : Lucasfilm Animation/Walt Disney Company

Après avoir aidé son frère et ses sœurs d'armes dans la prise du vaisseau impérial dans l'épisode 3 de The Mandalorian, Mando demande à Bo-Katan Kryze de lui donner les informations promises sur les Jedi. La guerrière lui indique de se rendre sur la planète forestière de Corvus, dans la ville de Calodan et de trouver Ahsoka Tano en lui disant qu'il vient de la part de Bo-Katan Kryze. BOUM ! Cela fait des mois et bien plus que les fans attendent de découvrir cette Jedi en chair et en os de la série The Clone Wars, Rebels (mais nous y reviendrons bientôt).



Comment les deux héroïnes se sont-elles connues ? Elles partagent une longue histoire qui n'a pas démarré d'une manière amicale. Leur première rencontre dans Star Wars : The Clone War (saison 4) se déroule lorsque Bo-Katan Kryze fait partie de la Death Watch. Lorsque ce dernier commence à piller un village sur la planète Carlac, où Ashoka Tano est en mission, elle révèle ses pouvoirs Jedi et met en échec la Death Watch. Elle est alors capturée et condamnée à mort, mais elle parvient à s'enfuir, alors poursuivie par Bo-Katan.



Nos deux héroïnes se retrouvent plus tard dans Star Wars : The Clone Wars, lorsque Bo-Katan Kryze a quitté la Death Watch et Ashoka Tano l'ordre Jedi. Elles décident d'unir leurs forces pour détruire leur ennemi commun : Dark Maul. Sans trop vous spoiler, disons que l'union fait la force et qu'elles deviennent amies.

> Star Wars: The Clone Wars - “Bo-Katan Asks Ahsoka Tano For Help Against Darth Maul” Scene