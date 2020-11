Qui est Colin Jost, le nouveau mari de Scarlett Johansson ?

publié le 30/10/2020 à 15:19

Scarlett Johansson et Colin Jost se sont dit "oui" en secret. C'est ce que rapportent les médias américains après la publication de la bonne nouvelle, au départ par l'organisme à but non lucratif Meals on Wheels, que les deux stars soutiennent.

"Nous sommes ravis de pouvoir révéler que Scarlett Johansson et Colin Jost se sont mariés dans la semaine lors d'une cérémonie intime avec leurs proches et leurs familles, dans le respect des précautions contre la Covid-19", indique la page Instagram de Meals on Wheels dans une publication du 29 octobre dernier. Selon le média américain TMZ, le mariage de Scarlett Johansson et Colin Jost s'est déroulé à Palisades dans l'État de New York.

Selon le Los Angeles Times, Scarlett Johansson et Colin Jost sont en couple depuis 2017 après leur rencontre sur le plateau de l'émission américaine Saturday Night Live. Ils se sont fiancés en mai 2019 et c'est en juillet dernier que Colin Jost a glissé au New York Times qu'il allait "bientôt" se marier. Qui est donc le troisième époux de la star hollywoodienne que les fans de Marvel découvriront, un jour, au cinéma dans Black Widow ?

Colin Kelly Jost est né en 1982 dans l'État de New York. Diplômé d'Harvard, il s'oriente vers la comédie et rejoint l'émission du Saturday Night Live en tant que co-rédacteur en chef. Il présente ensuite l'émission Week-end update où il remplace Seth Meyers qui anime alors un autre talk-show américain. Ses mémoires, A Very Punchable Face, ont été publiées pendant l'été 2020.

