publié le 25/02/2021 à 11:12

Peter Parker, MJ et Ned, les héros de la saga Spider-Man de Marvel seront bientôt de retour dans le prochain Spider-Man 3. Le titre officiel de ce troisième volet des aventures de l'homme-araignée a été dévoilé, ce sera Spider-Man: No Way Home. Ce titre est directement en lien avec les autres films précédents qui comportaient le mot "home" et se rapporte au statut de fugitif du jeune Peter Parker après les révélations de Mysterio à la fin de Far From Home. Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon, nos trois héros, ont quant à eux révélé quelques images de ce prochain film.

Sur Instagram, le trio a en effet publié trois clichés de ce Spider-Man: No Way Home. Les photos révèlent peu d'indices si ce n'est que nos héros se trouvent dans une sorte de vieille maison, puis dans une cave. Sur la photo partagée par Tom Holland, MJ, Peter et Ned regardent vers l'extérieur, leurs visages à moitié éclairés par le soleil ou la lumière d'un appareil ennemi. Cela n'annonce rien de bon comme on le voit à l'expression de Peter.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

Zendaya a dévoilé un autre moment de cette séquence où le trio observe l'écran de l'ordinateur de Ned. Ordinateur orné du chien du célèbre gif "This is fine" (tout va bien) alors qu'il est entouré de flammes. Qu'ont-ils découvert ? Le mystère est entier. Sur la dernière photo de Jacob Batalon, Ned, Peter et MJ viennent d'arriver dans le sous-sol d'une maison. À leur tête, le spectacle qu'ils découvrent est surprenant, malaisant voire effrayant.

En plus de ses premières photos officielles, Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon s'étaient amusés à troller les fans sur le futur titre de ce troisième film. Ils ont ainsi partagé une fausse affiche de Spider-Man : Home Slice (le logis ou joli cœur), puis Spider-Man : Phone Home (référence au film ET l'extraterrestre et la célèbre réplique "ET téléphone maison", ET phone home en anglais) et Spider-Man : Home Wrecker (briseur de ménage). Ce prochain Marvel est attendu au cinéma pour la fin 2021.