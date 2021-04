publié le 19/04/2021 à 19:12

Spider-Man : Away From Home étoffe son casting. Après l'annonce du retour d'Electro (Jamie Foxx de The Amazing Spider-Man 2), c'est un autre grand méchant du Spider-Verse qui reviendra au cinéma.

En effet, Alfred Molina, l'interprète du Docteur Octopus dans Spider-Man 2 de Sam Rami, a confirmé qu'il est au casting de Spider-Man : Away From Home, dans un entretien pour le média américain Variety. L'acteur y décrit le tournage du prochain Marvel, attendu dans les salles pour décembre 2021 : "C'était fantastique. Il était très intéressant de revenir 17 ans en arrière dans ce costume, étant donné que j'ai maintenant deux mentons, des pattes d'oie et le bas du dos légèrement douloureux". Pour le moment, ni Marvel, ni Sony Pictures, n'ont confirmé le retour du Dr Octopus au cinéma.

Mais, comment Otto Octavius peut-il revenir dans Spider-Man : Away From Home alors qu'on le voit se jeter (et ainsi mourir) dans l'East Rivier dans Spider-Man 2 ? "Dans cet univers, personne ne meurt vraiment", a expliqué le réalisateur Jon Watts à Alfred Molina. Plus encore, Jon Watts lui a précisé qu'Away From Home "reprendra l'histoire d'Otto depuis ce moment dans la rivière". Ce qui constitue un indice de plus vers le multiverse, que l'on découvrira dans la prochaine aventure de Spider-Man.