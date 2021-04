"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" sortira en septembre 2021 au cinéma

publié le 19/04/2021 à 21:45

Plus de deux ans après avoir été annoncé par Marvel Studio, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dévoile ses premières images ce 19 avril. Une belle surprise pour les fans de la Maison des Idées, offerte par Simu Liu (Kim's Convenience), l'interprète de Shang-Chi et le média américain EW.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Shang-Chi et la Légende des Dix anneaux) sera a le premier film du MCU consacré à un super-héros asiatique. Dans les comics Shang-Chi est le fils de Fu Manchu, un criminel notoire qui a pu survivre pendant deux millénaires grâce à l'Elixir Vitae (élixir de vie). Maître du kung-fu et super espion, son excellent contrôle du chi [l'énergie vitale] lui permet de dépasser les limites physiques du corps humain.

Dans le film, le père de Shang-Chi se nomme Wenwu et est incarné par Tony Leung (In the Mood for Love), un personnage créé pour le MCU. Simu Liu partagera aussi l'affiche avec Awkwafina (Crazy Rich Asians) qui incarne Katy, sa meilleure amie, qui ignore d'ailleurs que son meilleur ami a un père parrain du crime.

Whoever said that you could only RECEIVE presents on your birthday? Today, I’m giving you your VERY FIRST LOOK at the teaser poster for @ShangChi and the Legend of the Ten Rings!!



Coming to theatres September 3rd (trailer drops in a few weeks).



WE’RE ALMOST THERE, PEOPLE!!!! pic.twitter.com/Kzgkg8djeQ — Simu Liu (@SimuLiu) April 19, 2021

En plus de dévoiler la première affiche du film, Marvel Studios a dévoilé la première bande-annonce. De quoi augmenter l'impatience du public et des fans Marvel, avant la sortie "prochainement" de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

> Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux - Première bande-annonce (VOST)

Des détails dévoilés sur le synopsis

Dans les colonnes d'EW, on en apprend plus sur l'histoire du film, réalisé par Destin Daniel Cretton (La Voie de la justice) : "Une épopée qui combine drame familial avec de l'action et des arts martiaux défiant la gravité" et dont "la première partie du film est consacrée à la jeunesse de Shang-Chi, entraîné pour devenir un assassin sous la tutelle de son père. Puis son départ et la construction d'une vie normale aux États-Unis", jusqu'au retour de son père...

Here's your first look at @SimuLiu, @Awkwafina, and Tony Leung in Marvel's 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.' https://t.co/5Hr9rgLSdX — Entertainment Weekly (@EW) April 19, 2021