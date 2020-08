"Spider-Man 3" : le titre du prochain Marvel avec Tom Holland a-t-il fuité ?

publié le 13/08/2020 à 16:06

Il y aurait-il du laisser-aller chez Marvel Studios sur les secrets de production ? C'est ce que certains et certaines fans pourraient penser devant cette information : le titre du prochain Spider-Man avec Tom Holland aurait fuité. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.

Selon le site The Direct, ce troisième film consacré entièrement à l'Homme araignée, après Spider-Man : Homecoming et Spider-Man : Far From Home pourrait s'appeler Spider-Man : Homesick. Ce qui pourrait se traduire par "Spider-Man a le mal du pays" ou "est nostalgique". Ce qui sous-entendrait que notre héros serait obligé de quitter les États-Unis, après la scène post-générique de Far From Home où sa véritable identité est révélée à la télévision.

Si cette information est à prendre avec des pincettes, la productrice Amy Pascal avait confirmé en juillet 2019 à Comic Book que le prochain titre de Spider-Man contiendrait le mot "Home", comme les deux précédents films. Ainsi "Homesick" n'est pas tout à fait impossible. Il faudra s'armer de patience avant découvrir le titre officiel des prochaines aventures de Spidey puisque le film devrait sortir en 2021.