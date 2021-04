"Thor : Love and Thunder" : Russell Crowe rejoint le casting du film Marvel

L'acteur Russell Crowe en 2019 à New York

publié le 30/03/2021 à 14:47

Le casting de Thor : Love and Thunder, quatrième volet de la saga Marvel consacré au fils d'Odin s'agrandit. Russell Crowe rejoint effectivement cette prochaine aventure qui sera réalisée par le génial Taika Waititi, à qui l'ont doit Thor : Ragnarok et Jojo Rabbit.

Comme le révèle le très renseigné média américain Deadline, Russell Crowe, acteur emblématique de Gladiator, Robin des Bois et American Gangster, partagera donc l'affiche avec Chris Hemsworth (Thor), Natalie Portman (Jane Porter), Tessa Thompson (Valkyrie) et Jeff Goldblum (le Grand Maître) et Christian Bale (Gorr). Cependant, il faudra attendre la sortie du film, prévu pour mai 2022, ou une première bande-annonce pour découvrir le rôle de Russell Crowe, encore tenu secret.

Des sources ont expliqué à Deadline que l'arrivée de Russell Crowe dans le film et le retour de Matt Damon, qui incarnait Thor dans une scénette sur Asgard de Thor : Ragnarok, est "l'une des nombreuses surprises de Thor : Love and Thunder". De quoi augmenter l'impatience des fans avant le retour du fils d'Odin au cinéma. Dans ce quatrième volet, il retrouvera son grand amour Jane Porter, qui va devenir Mighty Thor, comme l'a précisé le réalisateur.