publié le 24/03/2021 à 07:18

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) a un nouveau Captain America. Maintenant que Steve Rogers (joué par Chris Evans) a choisi la vie simple d'époux et de retraité dans Avengers : Endgame, il fallait bien qu'un nouveau personnage hérite du célèbre bouclier du plus patriotique des super-héros Marvel. Il s'agit d'ailleurs de l'un des thèmes principaux de la nouvelle série de Disney+ et des studios Marvel : Falcon et le Soldat de l'Hiver dont la diffusion hebdomadaire a débuté le vendredi 19 mars 2021 en lieu et place de WandaVision qui vient de se conclure.

Dans les films, c'est Sam Wilson, alias Falcon, qui est l'héritier légitime du célèbre-super héros. Ce n'est pas pour rien qu'un Steve Rogers vieillissant lui a confié son tout nouveau bouclier après la victoire des Avengers face à Thanos ? Mais dans ce premier épisode de Falcon et le Soldat de l'Hiver, on peut voir Sam refuser de prendre la suite de Steve. Il rend le bouclier reçu quelques mois plus tôt. Malgré quelques plans qui permettent de voir que le personnage s'interroge vraiment sur cette opportunité de prendre le relais... Il s'y refuse. À la fois parce qu'il ne se sent pas les épaules et aussi parce qu'il sait que le gouvernement américain ne voudrait pas forcément de lui dans ce rôle. La série va probablement évoquer ces thèmes de la confiance en soi, de l'héritage, du patriotisme, du racisme et de la diversité dans la société américaine dans les prochains épisodes.

Mais, petite surprise à la fin de cet épisode pilote : le gouvernement américain a présenté aux médias (et aux téléspectateurs) un nouveau Captain America, avec le bouclier et l'uniforme qui va bien. Un parfait étranger pour les fans du MCU, mais celles et ceux qui ont lu les comics connaissent bien ce personnage. Il s'agit de John Walker. Les connaisseurs le connaissent sous plusieurs pseudonymes : Captain America, U.S. Agent ou encore Super-Patriote. Il dispose de super-pouvoirs grâce aux traitements du Power Broker ou le Vendeur de pouvoirs littéralement, un méchant des comics qui devrait faire son arrivée dans le MCU via cette série...

Un symbole conservateur

Si John Walker n'est pas un méchant dans les BD, il est clairement présenté comme un pion dans cette série et un héritier illégitime de Steve Rogers, simplement présent pour être une marionnette du gouvernement. Dans les comics, il est un héros à part entière et dispose, à peu près des mêmes pouvoirs surhumains que le Captain America original : force, rapidité, agilité, résistance... Il est souvent dépeint comme un héros qui respecte les règles et la hiérarchie, mais il demeure un héros de seconde zone qui jamais ne prend vraiment la lumière. C'est aussi un ancien vétéran qui agit pour la mémoire de son frère. Il défend souvent les valeurs républicaines, chrétiennes et conservatrices de la droite américaine.

Si ce personnage apparaît et disparaît des comics régulièrement, il est difficile de savoir ce que compte en faire Marvel dans le MCU. Dans les comics, il a déjà affronté plus ou moins directement Sam Wilson à propos justement du bouclier de Captain America sur un fond de conflit au Moyen-Orient, des éléments qui semblent avoir inspiré les scénaristes de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Il a aussi été recruté par Loki qui était déguisé en Sorcière Rouge dans un autre arc narratif et on sait que la série Loki va bientôt être diffusée et que Wanda Maximoff est bien présente dans l'esprit des fans en ce moment...

Ce qui semble pour l'heure à peu près sûr, c'est que John représente un Captain America blanc, conservateur et aligné sur les politiciens à Washington. Sam, lui, pourrait être un symbole de liberté et de diversité. Ces deux facettes de l'Amérique vont se disputer l'héritage de Captain America et il ne serait pas étonnant que Marvel et Disney choisissent une habile synthèse pour faire passer un message d'unité et de réconciliation grâce à cette série télé et ces deux personnages...