publié le 08/02/2021 à 22:00

Hier avait lieu le Super Bowl 2021, finale du championnat de football américain, opposant Tampa Bay à Kansas City. Et si Tom Brady a mené une nouvelle fois ses coéquipiers des Buccanners vers la victoire (31-9), tous les yeux étaient également braqués sur l'évènement de la mi-temps : le show de The Weeknd. Une mi-temps toujours très attendue car pendant ces quelques minutes de temps mort pour les joueurs, le terrain se transforme en une gigantesque scène où les plus grandes stars de la pop sont invitées, chaque année, pour un mini concert spectaculaire.

Il faut dire que la finale du Super Bowl est un énorme évènement aux Etats-Unis. C'est l’évènement sportif le plus regardé à la télévision, retransmis partout dans le monde. L’un des plus suivis de la planète. Il génère des revenus stratosphériques, et l’organisateur de l’évènement, la National Football League, l’a bien compris en invitant depuis les années 90 les plus grandes stars de la pop à s’y produire.

Le show de la mi-temps a vu passer des artistes comme Diana Ross, Stevie Wonder, Phil Collins, U2, Paul McCartney, Les Rolling Stones, ou encore Beyonce… Bonus Track revient pour l'occasion sur les plus grands spectacles qui ont marqué, au delà de l'évènement sportif, l'histoire du Super Bowl.

Michael Jackson, Paul McCartney, Katy Perry...

Parmi les plus grands shows de mi-temps, se trouve incontestablement celui réalisé par "The King op Pop", Michael Jackson, en 1993, lors de la 27ème édition du Super Bowl. Dans le stade de Pasadena en Californie, les Cowboys de Dallas rencontraient alors les Buffalo Bills de New York, devant 100.000 personnes. Mais durant 12 minutes, Michael Jackson va électriser la foule et rester dans l’histoire. Il interprètera ses plus grands tubes comme Jam, Billie Jean ou encore Black or white, et finira sur Heal The World, où il conviera une chorale de près de 3.500 chanteurs...



Quelques années plus tard, en 2005, c'est Paul McCartney qui transcendera les foules de l'Alltel stadium de Jacksonville, en Floride. Cette année-là, l’ancien Beatle va interpréter 4 énormes tubes : Drive my car (1965, album Rubber Soul), Get Back (1970, album Let it be), avant de s’installer au piano au centre de la scène et d’interpréter son immense succès des Wings, la chanson Live and let die ; avant d'enflammer une dernière fois le stade avec un grand feu d’artifice, et de conclure avec Hey Jude, au piano. Un tube entonné par toute la foule, qui reprenaient les fameux "Nananana, hey jude".

Enfin, s'ils ont été nombreux à se produire et à réaliser des shows exceptionnels au fil des années, impossible de ne pas parler de celui de Katy Perry en 2015. Sur scène : un lion géant, des requins, des flammes, des étoiles, et même Lenny Kravitz ! Et celle qui a plus récemment clôturé en chanson l'investiture du Président Biden, n'a rien raté. 12 minutes d'exceptions, accompagnées d'une débauche d'effets pyrotechniques et durant lesquelles Katy Perry a interprété ses plus grands tubes, de I Kissed a Girl à Fireworks...

Prince, U2, ou encore Lady Gaga. Dans Bonus Track, Eric Jean-Jean revient longuement sur les plus grands concerts du Super Bowl réalisés jusqu'à présent. Comme si vous étiez dans le stade, prenez vos popcorns et régalez-vous !