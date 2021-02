VIDÉO - Super Bowl 2021 : The Weeknd assure le show à la mi-temps

The Weeknd a chanté ses plus grands tubes à Tampa Bay.

publié le 08/02/2021 à 03:42

Le Super Bowl, événement télévisé le plus regardé aux États-Unis, a donné lieu comme chaque année à un grand show tel que les Américains l'affectionnent, ce dimanche 7 février. L'artiste canadien The Weeknd s'est illustré à la mi-temps du match entre les Buccaneers et les Chiefs en faisant du stade Raymond James de Tampa Bay une salle de concert géante durant un bon quart d'heure, avec plus de 22.000 spectateurs, une prouesse rare en ces temps de pandémie.

Le chanteur de 30 ans est apparu sous son vrai visage, sans les bandeaux qui le dissimulaient depuis plusieurs mois. Il a entonné plusieurs de ses tubes les plus célèbres, parmi lesquels Starlight, I Feel It Coming, Can't Feel My Face et bien sûr Blinding Lights en clou du spectacle. Pour ce dernier morceau, The Weeknd est descendu directement sur la pelouse du stade pour une chorégraphie spectaculaire avec une centaine de danseurs.

Pour mettre sur pied ce "half time show" retransmis dans le monde entier, le Canadien a dépensé sept millions de dollars sur ses deniers personnels. Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont toutefois regretté qu'il ait chanté seul, alors que des rumeurs circulaient sur une éventuelle apparition du groupe français Daft Punk, de Kendrick Lamar ou encore d'Ariana Grande.

