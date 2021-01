U2 : un mouvement politique polonais à l'origine de "New Year's Day"

publié le 04/01/2021 à 22:00

New Year's Day, extraite de l'album War du groupe U2, sort en 1983. À chaque début d'année, cette chanson se retrouve à passer en boucle sur les radios du monde entier. Semblant totalement appropriée au contexte, cette chanson évoque en réalité tout autre chose que le réveillon du Nouvel an.

Au moment de l'écriture de leur album War, en 1982, le groupe irlandais est épuisé, tendu. Ils reviennent d’une tournée harassante de plus de 100 dates à travers le monde. Les ventes de leur précédent album se sont révélées décevantes et la maison de disque leur met la pression.

Pour ce nouvel album, U2 veut des chansons dures, directes et engagées, à une époque où la violence et la guerre semblent se répandre aux quatre coins de la planète : le conflit nord-irlandais, la guerre des Malouines, l’invasion russe en Afghanistan, la course à l’armement nucléaire...

Un hymne inspiré d'un mouvement politique polonais

C’est le premier album résolument politique de U2, dans lequel on retrouve aussi l’un de leurs titres les plus célèbres : Sunday Bloody Sunday, une chanson consacrée au Bloody Sunday, une marche pacifique réprimée dans le sang par l’armée britannique en 1972 lors du conflit nord-irlandais.



Le titre New Year's Days, lui, parle du mouvement polonais Solidarnosc, créé par Lech Walesa, en 1980, pour lutter contre le régime communiste en Pologne et qui, à l’époque de l’enregistrement, vivait en résidence surveillée à Arlamow, loin de ses proches, à plus de 700 km de chez lui. Au moment où Bono écrit cette chanson, vient d’être annoncée que la loi Martiale, en vigueur en Pologne depuis plus d’un an, sera suspendue le 31 décembre 1982 à minuit.



Pour les paroles, le chanteur utilise une chanson qu’il avait écrite pour Alison Stewart, la femme qu’il vient tout juste d’épouser cet été 1982. C’est donc au départ une chanson d’amour qu’il va remanier pour en faire chanson sur la paix et l’amour universel. À sa sortie, la chanson se classe numéro 10 en Angleterre et permet au groupe d’entrer pour la première fois dans le top américain, avec une 53e place.

Au sommaire de l'émission :

L'histoire des chansons :

- New Year's Day, U2

- Quand j'étais chanteur, Michel Delpech

Focus :

Les chansons millésimes

Les actualités musique de 2021