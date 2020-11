The Beatles : l'incroyable rumeur sur la mort de Paul McCartney

publié le 05/11/2020 à 22:00

En 1969 sort l'album Abbey Road. Une sortie inhabituellement marquée par l'une des plus grandes théories complotistes de l'histoire du rock. Une fake news, devenue légendaire par la suite, selon laquelle Paul McCartney, illustre membre du groupe, serait décédé d'un accident de la route, 3 ans avant la sortie de l'album, et aurait été remplacé par un sosie sur la pochette, pour des raisons commerciales. Afin d'appuyer ces spéculations, de nombreux fans voient en la photo de la pochette de l'album, de nombreuses preuves...

Cette célèbre rumeur fait suite à l'interrogation sur le fait que les Beatles n'aient rien produit entre 1967 et 1969, eux pourtant habitué à produire deux albums par an. Et pour les fans inconditionnels du groupe, la célèbre image d'Abbey Road regorge de preuves attestant la mort de celui qu'on surnommait Macca.

Sur le célèbre passage piéton, Ringo Starr est habillé en noir, une couleur symbolisant le deuil en Occident. Beaucoup y voient alors une représentation du croque-mort. John Lennon, lui, est en blanc, couleur du deuil en Orient cette fois-ci. Pas de doute, il est l'incarnation parfaite du prêtre. Harrisson porte un Jean, et dans la même logique, représente le fossoyeur. Quant au principal intéressé, Paul McCartney, ou du moins son sosie, il est pied nu (comme les morts enterrés en Inde), et porte une cigarette main droite alors que le bassiste est gaucher. Mais les fans voient encore plus loin...

Une plaque d'immatriculation énigmatique

Les spéculations et rumeurs vont bon train. Les admirateurs s'intéressent ensuite à la voiture blanche sur le trottoir, et en particulier à la plaque minéralogique. Immatriculée "LMW 28 IF", elle signifierait selon eux "Living McCartney Would be 28 If", soit "Paul McCartney, vivant, aurait 28 ans si...". Quant au van noir posté de l'autre côté de la route, il représente indiscutablement le corbillard.

Mais les indices ne se limitent pas à la pochette de l'album. Les fans, devenus détectives d'un soir, cherchent aussi dans les paroles des chansons. À la fin de la chanson Strawberry Fields Forever, certains croient entendre Lennon murmurer "I burried Paul" ("j’ai enterré Paul"). Lennon lui-même dira ensuite marmonner en réalité "Cranberry Sauce".

D'autres "preuves" dans de nombreux titres sont avancées par les fans qui pleurent alors un de leurs idoles. Une fake news à l'ampleur gigantesque, dont McCartney s’est toujours amusé, sans réellement démentir ces hypothèses, faisant une promo gratuite à l’album. En signe de clin d'œil à cette théorie complotiste, John Lennon écrira plus tard une chanson, Glass Ognion, dans laquelle il fait notamment référence aux nombreuses chansons du groupe, et à sa relation spéciale avec Paul McCartney.

Au sommaire de l'émission :

Emission spéciale consacrée aux Beatles.

Focus : l'album Abbey Road



Invité : le guitariste, enseignant et journaliste Julien Bitoun, qui a traduit le livre "Les Beatles, album par album" de Brian Southall, qui vient de sortir aux Editions Gründ.