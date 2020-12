John Lennon : "Pour lui, les Beatles, c'était son groupe" raconte Jérôme Soligny

publié le 07/12/2020 à 22:00

Il y a 40 ans, John Lennon, fondateur du mythique groupe The Beatles, était assassinée à New York, en pleine rue, par un fan déséquilibré. À l'occasion de l'anniversaire de sa mort, Éric Jean-Jean consacre une émission spéciale à la star britannique, en compagnie de Jérôme Soligny, journaliste, musicien, et auteur du livre With the Beatles, 25 ans de reportages, entretiens et chroniques, sorti en 2018 aux éditions Glénat.



Né en 1940 dans la célèbre ville de Liverpool, John Lennon n'a alors que 16 ans, lorsqu'il rencontre Paul Mc Cartney, un jeune guitariste, âgé, lui, d'une quinzaine d'années. "Lennon l'a pris un peu de haut, étant légèrement plus vieux. Mais il l'a trouvé très bon et il y avait un respect mutuel avant même qu'ils deviennent amis" explique Jérôme Soligny. En 1960, John Lennon recrute George Harrison, Stuart Sutcliffe et Pete Best. Les Beatles sont nés. Sutcliffe et Best disparaîtront, laissant la place à Ringo Starr, deux ans plus tard.

En 8 ans, le groupe révolutionne tout, à commencer par la façon d’écouter la musique. Leur album Revolver devient une œuvre d'art à part entière, et le merchandising fait son apparition. Les tubes s'enchaînent : Help, Yellow Submarine, Let it Be, ou encore Penny Lane... "Dans l’histoire du rock, il n’y a pas de meilleure alchimie créatrice que celle de Lennon et McCartney. Et même si ce dernier écrivait plus de chansons, Lennon y ajoutait toujours ce côté incisif et narquois, un peu plus noir" témoigne Jérôme Soligny.



Mais comme de nombreux groupes, les divergences musicales se font sentir au fil des années. En 1970, Paul McCartney profite de la sortie de son premier album solo pour annoncer officiellement la fin des Beatles. À cette époque, Lennon est déjà fou amoureux de Yoko Ono. Petit à petit, ils vont tous les deux se renfermer, vivre en mode confiné, dans cet appartement new-yorkais, le Dakota Building. En 1980, Sean, leur fils, n'a que 5 ans, quand John et Yoko rentrent d'une journée en studio. En bas de l'immeuble, la légende des Beatles bascule une nouvelle fois, mais cette fois-ci, dans l'horreur...

Invités : Jérôme Soligny, journaliste, musicien et auteur du livre With the Beatles, 25 ans de reportages, entretiens et chroniques, sorti en 2018 aux éditions Glénat.