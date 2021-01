Michael Jackson : "Earth song", une chanson en guise de protestation

publié le 26/01/2021 à 22:00

Troisième single du célèbre album History, le neuvième album de Michael Jackson, sorti en novembre 1995, Earth Song est en réalité née quelques temps plus tôt, lors de la tournée "Bad", à la fin des années 80. L’idée de cette chanson vient au "roi de la pop" alors qu’il est en tournée en Autriche. Un soir dans sa chambre d’hôtel, il imagine une chanson dans laquelle la Terre, comme un être vivant, ressentirait la douleur de la pollution, la déforestation, la guerre, la cruauté envers les animaux, comme autant de blessures qu’on lui infligerait.



À l'époque, les questions environnementales deviennent un véritable sujet d’inquiétude à travers le monde. Chacun se souvient, quelques années plus tôt, en 1986, de l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, ou encore, en 1989, de la tournée médiatique du chef Raoni, accompagné du chanteur Sting pour dénoncer la déforestation de l’Amazonie.

Dès son retour, Michael Jackson enregistre les premières notes de cette chanson, dont le titre de travail est "What about us". Mais le single n'est pas finalisé à temps pour apparaître sur l'album Dangerous. C'est finalement, en 1995, sur l'album History, que le tube sortira. Il s'accompagne d'un très beau clip, tourné dans 4 régions du monde : Croatie, Tanzanie, Brésil et New-York aux Etats-Unis.

Un artiste engagé pour sauver la planète

Earth Song se classe rapidement dans le top 5 de nombreux pays. Il faut dire que Michael Jackson a toujours eu une sensibilité particulière pour le thème de l’écologie. Le tube le plus connue à ce jour reste certainement We are the world, chanson caritative écrite avec Lionel Richie en 1985, pour lutter contre la famine en Afrique. Une chanson qui était devenue l’un des singles les plus vendus de tous le temps avec plus de 20 millions d’exemplaires.

Mais déjà sur son premier album, Got to be there, en 1971, alors que Michael Jackson avait à peine 13 ans, il avait enregistré la chanson In our small way, qui abordait déjà ces thèmes. On y retrouvait alors des paroles telles que "Peut-être que toi et moi ne pouvons pas faire de grandes choses / Nous ne pouvons pas changer le monde en un jour / Mais nous pouvons changer certaines choses à notre façon"...

