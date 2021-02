Guns N'Roses : l'exercice de guitare qui a vu naître le tube "Sweet Child O'Mine"

publié le 04/02/2021 à 22:00

Samedi, Axl Rose du groupe Guns N'Roses fêtera son 59ème anniversaire. Pour l'occasion, Bonus Track revient sur l'histoire d'un de leurs mythiques tubes : Sweet Child O’Mine.

Extrait de leur premier album Appetite for Destruction, sorti en 1987, c'est l'un des plus gros succès du groupe américain. L'album, lui, se vend à plus de 30 millions d’exemplaires. Des ventes records, acquises en partie grâce à cette chanson, numéro 1 du Billboard américain à sa sortie.

Sweet Child O'Mine a pour origine une simple répétition du groupe dans leur maison de Sunset Strip à Los Angeles. La chanson est née d’un riff de guitare que Slash, le guitariste du groupe, effectuait comme un exercice pour se délier les doigts. Pour s’amuser, Izzy Stradlin, à la guitare rythmique, s’est mis à l’accompagner. Et en moins d’une heure, l’exercice de guitare s’était transformé en chanson.

Pour les paroles, Axl Rose, qui écoutait les musiciens jouer alors qu’il se trouvait à l’étage, va s’inspirer d’un poème qu’il avait écrit pour Erin Everly, sa petite copine de l’époque, la fille de Don Everly des Everly Brothers, qui deviendra sa femme.

L’après-midi suivant, la chanson était terminée. Seule la fin leur a causé quelques difficultés : on entend Axl Rose chanter "Where do we go now", qui semble un peu déconnecté par rapport au reste du morceau. C’est en réalité parce qu’ils ne savaient pas comment terminer la chanson. Sweet Child O’Mine fera entrer Guns N'Roses dans la légende du hard rock. Ce sera aussi le premier clip des années 1980 à atteindre le milliard de vues sur Youtube.