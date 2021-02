Laurent Voulzy : son tube "Le pouvoir des fleurs" issu d'un célèbre slogan hippie

publié le 03/02/2021 à 22:00

Extraite de son 3ème album Caché derrière, Le pouvoir des fleurs sort en 1992. L'album, élu album de l'année en 1993, a été créé avec son complice, Alain Souchon. Pour l’écrire, les deux amis s’étaient retrouvés à Carnac, au bord de la mer. Ils ont raconté qu’il y faisait tellement chaud ce printemps-là qu’ils travaillaient la nuit.

Pour cette chanson, Alain Souchon et Laurent Voulzy explorent le thème de l’écologie, du respect de la nature. Un thème cher au Guadeloupéen. Mais c'est aussi une chanson sur le thème de la paix, car le pouvoir des fleurs fait bien sur référence au "Flower Power", le célèbre slogan du mouvement hippie dans les années 60, qui symbolisait la non-violence.

Le slogan est né pendant le Summer of love, en 1967. En particulier lors d’un rassemblement à San Francisco où les hippies portaient des fleurs dans les cheveux et en distribuaient autour d’eux. Les médias les avaient alors surnommés les "flower child". On se souvient des images de hippies glissant une fleur dans le canon d’un fusil lors des manifestations contre la guerre du Vietnam.

Laurent Voulzy et Alain Souchon utilisent ces images iconiques, symboles de non-violences pour en faire un hymne à la paix et au respect de la nature. La chanson est aujourd’hui l’un des plus grands succès de Laurent Voulzy, reprise par les enfoirés en 2001 et par les Kids United en 2016.