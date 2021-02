Super Bowl 2021 : ce qu’il faut retenir de cette édition exceptionnelle

publié le 08/02/2021 à 13:14

Poésie, pandémie et Tom Brady... Ce Super Bowl 2021 restera comme une édition exceptionnelle. À plus d'un titre. D'un point de vue sportif déjà. Cette grand-messe du football américain, apothéose de la saison NFL, opposait à Tampa, en Floride, les Chiefs du phénomène Patrick Mahomes aux Buccaneers du légendaire Tom Brady.

Un duel de titan. D'un côté, se trouvait donc Tom Brady, 43 ans, considéré comme le plus grand quarterback de tous les temps. De l'autre, Mahomes, bien parti à 25 ans pour lui disputer ce statut. Et le choc aura tourné en faveur de la légende vivante. Le joueur de Tampa, qui disputait là sa première saison avec les Buccaneers, aura notamment converti une passe de 8 yards pour Rob Gronkowski. C'est la 13e fois que l'un servait l'autre pour un touchdown en play-offs, record de l'histoire de la NFL. "Gronk" marquera une seconde fois durant le match, toujours sur une passe de Brady. Du jamais-vu.

Minute de silence de Joe Biden. Cette 55e édition aura aussi été marquée par le contexte épidémique. Quelques minutes avant le coup d'envoi, le nouveau président des Etats-Unis a demandé, via un message vidéo diffusé sur les écrans du stade Raymond James, une minute de silence en hommage "aux plus de 440.000 Américains qui ont perdu la vie durant cette pandémie" de Covid-19. Joe Biden en a profité pour enjoindre les Américains à porter le masque, respecter la distanciation sociale, se faire tester et vacciner.

Poésie ! La poétesse Amanda Gorman a aussi rendu hommage aux héros anonymes de la pandémie. Très remarquée avec son poème récité lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden, la jeune femme de 22 ans a récité un texte évoquant deux éducateurs et une infirmière, qui se sont distingués par leur investissement durant la pandémie. C'était la première fois qu'un poète ou une poétesse était invité(e) à participer au Super Bowl.

The Weeknd plus show que jamais. Le chanteur canadien, qui avait investi 7 millions de dollars de son propre argent pour l'occasion, a livré ce qui est sans doute le spectacle de la mi-temps le plus abouti sur le plan visuel. Plusieurs dizaines de choristes, un labyrinthe en néons, et plus de cent danseurs masqués, Abel Tesfaye, de son vrai nom, a réussi à transposer son univers dans un stade de football américain, au prix d'une débauche de moyens.

La pub du "Boss". Autre fait marquant de cet évènement décidément hors du commun, le chanteur Bruce Springsteen, généralement peu porté sur la publicité, a cédé à Jeep pour un spot plaidant pour l'unité des Américains. Diffusé parmi les immanquables vidéos promotionnelles et bande-annonces, le rockeur américain y arpente les grandes étendues du Midwest et voit "l'espoir, sur la route".

Une femme à l'arbitrage. Dans l'ombre des stars masculines de la NFL, s'est aussi écrite l'histoire avec Sarah Thomas, première femme à arbitrer un Super Bowl. Originaire du Mississippi, cette pionnière 47 ans était devenue en 2015 la première femme arbitre engagée à plein temps dans la Ligue professionnelle de football américain (NFL), et la première à officier lors d'un match de play-offs en 2019.



"We're coming back!", Tom Brady sera encore là l'an prochain. Le match à peine terminé, Tom Brady a annoncé qu'il serait de retour l'an prochain, coupant déjà court à toute spéculation sur une retraite éventuelle, à 43 ans, avec 7 titres en poche.