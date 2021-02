publié le 07/02/2021 à 18:30

Le Super Bowl est bien plus que la finale de la NFL, le célèbre championnat de football américain. C'est l’événement sportif le plus regardé aux États-Unis, réunissant en moyenne plus de 100 millions de téléspectateurs. Se retrouver en famille ou entre amis devant ce match est une tradition, au point que les autorités sanitaires s’inquiètent d’une flambée de Covid-19 dans le pays.

La 55ème édition du Super Bowl, qui se déroule dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 février, offre cette année un choc titanesque. Les Chiefs de Kansas City du quarterback phénomène Patrick Mahomes, en quête d'un deuxième sacre d'affilée, affrontent les Buccaneers de Tampa Bay du légendaire Tom Brady, qui brigue un 7e titre personnel.

Une affiche qui apparaît comme la meilleure publicité possible pour la Ligue professionnelle de football américain, avec ce duel intergénérationnel. Un peu comme si Michael Jordan affrontait LeBron James.

Mais au-delà de l'aspect sportif, le Super Bowl est également une institution grâce à son fameux concert donné à la mi-temps, marqué par plusieurs prestations mémorables. Pour l'édition 2021, c’est The Weeknd qui assurera le show. Les coupures publicitaires du Super Bowl sont également un spectacle en soi.

Des publicités décalées avec beaucoup d'autodérision

Comme chaque année, de nombreuses publicités originales ont été réalisées. Les marques ont déboursé jusqu’à 5,6 millions de dollars pour 30 secondes de diffusion ! Les téléspectateurs américains peuvent ainsi découvrir ce 7 février une myriade de stars dans des spots très réussis, souvent décalés.

L'une des meilleures publicités met en scène Matthew McConaughey. L'acteur d'Interstellar est visiblement au bout du rouleau, littéralement à plat, en 2D ! On pourrait le faxer. Matthew McConaughey retrouvera heureusement la forme après avoir dévoré une poignée de Doritos 3D.

Rien ne va plus non plus pour Mila Kunis et Ashton Kutcher. Le couple se dispute pour un paquet de Cheetos dans un spot hilarant sur le thème de la chanson It Wasn't Me ("Ce n'était pas moi"). Shaggy, l'interprète du tube qui a déjà 20 ans, apportera un précieux conseil à l'actrice face à son mari bien suspicieux...

Des clins d'œil nostalgiques

Wayne et Garth sont de retour. Dans une pub' Uber Eats, Mike Myers et Dana Carvey reprennent leurs personnages cultes de la comédie Wayne's World pour inciter le public à manger local. Surprise sur le gâteau, la chanteuse Cardi B apparaît en guest star.

Autre moment nostalgie. John Travolta et sa fille, Ella, reprennent une chorégraphie de Grease pour vendre les mérites d'une marque de gazon. L’acteur de 66 ans a encore de beaux restes. Les amateurs de Rocky et The Mandalorian noteront aussi la courte apparition du comédien Carl Weathers.

Les amateurs de comédie musicales sont choyés cette année. Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land, invite la légendaire Dolly Parton à revisiter les paroles de son tube 9 to 5 en 5 to 9, dans une séquence digne de Jacques Demy pour l'hébergeur de sites web, Squarespace.

Du sexy et de la magie

Et si Alexa, l'assistant personnel d'Amazon, devait prendre forme humaine, quelle star choisiriez-vous ? Michael B. Jordan, "l'homme le plus sexy de 2020", a de sérieux arguments. La star de Creed et Black Panther fait tourner les têtes dans ce qui est de loin la pub' la plus caliente du Super Bowl.

L'humoriste Amy Schumer figure quant à elle dans une publicité empreinte de magie pour la marque de mayonnaise Hellmann's. On y voit l’actrice de Crazy Amy prendre ses ailes après s’être aventurée dans un réfrigérateur, rempli de pots de mayonnaise...

Un monologue engagé du Boss

De toutes les publicités, une attire particulièrement l'attention : Bruce Springsteen est l’invité de luxe de la nouvelle campagne de la marque Jeep. Un événement. Depuis le début de sa carrière, le "Boss" n’était jamais apparu dans une réclame.

Celle-ci a été tournée en cinq jours au Kansas, au Colorado et au Nebraska. On y retrouve l'univers visuel des clips accompagnant l'album Western Stars. Un Springsteen songeur face aux grands espaces.



Dans cette superbe vidéo signée Thom Zimny, collaborateur de longue date du chanteur, Bruce Springsteen déclame un monologue engagé sur l'union nécessaire entre tous les Américains. "La peur n’a jamais été notre fort, déclare le musicien. Nous devons juste nous rappeler que le sol sur lequel nous nous trouvons est un terrain commun."