Claude François : sa peur d'un rival à l'origine de la chanson "Le lundi au soleil"

publié le 01/02/2021 à 22:00

Ce 1er février 2021, Claude François aurait eu 82 ans. Pour l’occasion, Bonus Track vous raconte l’histoire de l’un de ses plus grands tubes, Le lundi au soleil, sorti en 1972. À l'époque, le tube se classe directement à la 2e place du Hit-parade. Mais ce que peu de monde sait, c'est que c'est en réalité Patrick Juvet qui se cache derrière cette musique.

Claude François voyait en lui un éventuel rival. Alors il lui a demandé de lui composer une chanson. Une fois la mélodie composée, Patrick Juvet se rend dans les bureaux de Fleche, la maison de disque de Claude François, située rue Exelmans, dans le 16e arrondissement de Paris. Mais à sa grande surprise, ce n’est pas le chanteur qui va le recevoir, mais son secrétaire, Guy Huiban. Un peu vexé, Patrick Juvet s’installe au piano et commence à jouer sa chanson...

Mais après les premières notes jouées, le Suisse voit débouler dans le studio Claude François, qui avait secrètement écouté depuis son bureau à l’étage, la mélodie. Ce dernier s'exclame : "je la veux !". Il confie alors dans la foulée l’écriture des paroles à Frank Thomas et Jean-Michel Rivat, qui écrivent une première version intitulée La maman rossignol.

Cependant, Claude François n’est pas convaincu, il leur demande alors de s’inspirer de l’expression anglaise "Blue Monday". Et c’est comme ça que va naitre le lundi au soleil, c’est une chose qu’on n’aura jamais… L’enregistrement se déroule dans le studio CBE de Paris où il enregistre le même jour la chanson Belinda qui sera la face B du 45 tours...

Au sommaire de l'émission :

Histoire des chansons :

Le lundi au soleil, Claude François

Comme des enfants, Cœur de Pirate



You can't get what you want, Joe Jackson

Focus :

Le lundi

Le journal de la musique et le classement de la semaine