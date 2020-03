publié le 12/03/2020 à 20:12

Ce nouvel épisode démarre avec l'arrivée de Carla et Ruby. Un vent de fraîcheur et d'amour souffle alors dans la Villa encore en état de siège après les disputes de la veille. Manon et Julien sont toujours en froid, au point que Manon décide qu'elle ne restera pas le soir à la villa. Benji avoue qu'Océane lui manque. Et Allan refuse de pardonner à Maeva son baiser avec Greg.

Cerise sur le gâteau, Mawi, la bookeuse, donne une mission job à Julie, Manon, Maeva et Greg. Ils et elles devront réaliser des chewing-gums naturels avec des artisans locaux. De son côté, Kevin organise une sortie et emmène Paga, Victoria, Océane, Benji, Nicolas et Maissane nager avec les tortues.

Pour permettre à Manon et Julien, au bord du divorce, Maeva décide de travailler en binôme avec Greg. Allan digère mal cette annonce, mais devant l'argument du "c'est pour sauver la fratrie", il ne peut pas dire grand-chose. Maeva fait tout pour jouer la médiatrice entre le couple Tanti, mais rien n'y fait. Cependant, Julien reconnaît que ses mots ont dépassé ses pensées quand il a abordé le sujet du divorce. "Pour l'instant je ne suis plus mariée, je n'ai plus de bague", explique Manon à Greg et Maeva, qui essayent de réconcilier le couple.

L'océan de l'amour

Avant d'aller nager avec les tortues, Paga remarque que Benjamin continue de tout faire pour séduire et tenter Océane. En voyant les magnifiques tortues nager dans leur environnement, les Marseillais se détendent et oublient, le temps de leur nage, les problèmes de la villa. "J'ai presque la larmichette à l’œil", confie Paga à la caméra. La complicité entre Océane et Benjamin est de retour, sous les rires des autres candidats de l'émission.

Océane décide de discuter avec Benjamin pour mettre les choses au clair. "Je t'aime bien (...) Maintenant, toi, c'est différent, donc je n'ai pas envie de te parler", démarre la jeune femme. Pour éviter de souffrir, elle préfère qu'ils ne se parlent plus. "On va voir si tu vas tenir", ose lui répondre Benjamin avec un sourire en coin. Paga de son côté "laisse Victoria gamberger". Il veut que Victoria rompe avec son petit ami en France. "Je n'ai qu'une hâte, c'est de rentrer à la villa pour régler mes histoires", conclut la Marseillaise à la caméra.