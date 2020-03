publié le 05/03/2020 à 21:00

Que seraient les Marseillais sans les histoires d'amour ? La saison des Marseillais aux Caraïbes ne fait pas exception. Après plusieurs épisodes à se chamailler, flirter et s'engueuler, Maeva et Allan ont passé un cap.

Pendant leur séjour à Mexico, avec Paga, Victoria, Nicolas et Kevin, les deux candidats se sont embrassés tendrement au restaurant. Un baiser mouillé suivi de l'officialisation de leur couple. Des déclarations qui réjouissent Kevin et Victoria, les deux meilleurs confidents de Maeva et Allan depuis le début de leur flirt. Après cette soirée sous le signe de l'amour et des cocktails, le petit groupe rentre à la villa de Mexico. Main dans la main, Maeva et Allan se donnent du "mon" et "ma chérie" tous les deux pas. Ils se disent ensuite bonne nuit avec un nouveau baiser langoureux.

Et qu'en est-il de Paga et Victoria ? Le fraté passe la seconde pour séduire la nouvelle Marseillaise. Pour lui faire oublier la soirée du rooftop à Tulum où il a embrassé Océane, il offre à "Vivi" une paire de lunettes de soleil, sur le toit-terrasse de la villa de Mexico. Très touchée par ce présent, Victoria décide de passer le reste de la soirée avec Paga, à se caresser les mains sans qu'il ne se passe rien d'autre. Paga ronge son frein en attendant que Victoria décide de l'embrasser et d'officialiser leur couple.

Maeva et Allan officialisent leur couple à Mexico Crédit : capture d'écran

Benjamin ouvre son cœur à Océane

Benjamin s'est mis dans un sacré pétrin. Alors que rien ne le prédisposait à se rapprocher autant d'Océane, il aura suffi d'un mensonge de Julien pour rapprocher les deux candidats. En effet, il y a quelques épisodes, Julien a fait croire à Océane que Benjamin lui avait confié qu'il était troublé par la jeune femme. Des mots qui ont remué Océane et entraîné les deux candidats dans un jeu dangereux de séduction, puisque Benji est en couple avec Alix depuis un an.

Dans cet épisode 15, Manon décide d'organiser une soirée au restaurant pour que le probable futur couple de la villa ait une sérieuse conversation. Benjamin ouvre donc son cœur : "Je pense qu'on aime se séduire". Devant la caméra il poursuit : "J'aime qu'elle me fasse du rentre-dedans, j'aime bien faire en sorte qu'elle se sente attirée par moi. Je suis en train de me demander jusqu’à quel moment je vais me rendre compte que je joue avec le feu".

Benjamin et Océane mettent les points sur les i Crédit : capture d'écran

Il reconnaît ensuite dépasser les limites mais cela ne veut pas dire qu'il a envie d'arrêter le jeu de séduction avec Océane. La candidate explique plus ou moins qu'elle commence à avoir des sentiments pour Benji. Greg résume la situation : "Je sais qu'il aime sa femme, mais là je ne le reconnais pas (...) Il s'est mis dans un problème là, Mamma Mia !". La suite, on l'attend autant qu'on la redoute...