publié le 09/03/2020 à 21:00

Ça fait un moment que Paga attend ça. Il est enfin en couple avec Victoria. Les deux Marseillais se sont embrassés lors d'une soirée à Mexico devant un match de catch. Pas un nuage à l'horizon pour le nouveau couple des Marseillais aux Caraïbes.

"C'est trop mignon, j'ai des petits papillons dans le ventre. J'ai les yeux en cœur (...) Je suis trop contente", confie Victoria à la caméra. Le reste de l'équipe de Mexico est ravie pour les deux tourtereaux, après l’officialisation du couple Maeva-Allan. "Je ne vais plus la lâcher mon frère, là je pense que depuis Adixia je n'ai pas ressenti cela", explique de son côté Paga à Kevin lors de leur retour à la villa de Mexico.

Le séjour de Paga, Victoria, Nicolas, Allan, Maeva et Kevin s'est donc déroulé comme dans un rêve. Cependant, Allan a très peur de retourner à Tulum et que Maeva revoie Greg. D'ailleurs, la Marseillaise avoue que le soir du chaman, elle a embrassé son ancien amant dans la nuit. "Je me sens trop mal (...) C'est lui qui m'a embrassé, je l'ai laissé", confie Maeva à Paga. Mais une révélation par peur de perdre Allan. Paga lui dit alors de raconter toute la vérité à son petit ami. La jeune femme a trop peur, mais réussi à lui dire : "Tout ce qui s'est passé avec Greg, c'est du passé". Allan se méfie, cependant, il préfère ne pas demander plus d'explications à sa copine.

À Tulum, Benjamin et Océane poursuivent leur idylle

Les choses se concrétisent entre Benjamin et Océane. Depuis le départ de la team à Mexico, les deux Marseillais jouent à un jeu dangereux de séduction. Tout cela devant les yeux avides de problèmes de Julien Tanti qui note tout cela dans son cahier des problèmes. La situation est très compliquée puisque Benji est en couple avec Alix depuis un an. "Je commence à être de plus en plus gêné, ce serait plus facile si elle décidait d'arrêter les choses de son côté, d'arrêter de me parler et de me regarder. Sauf qu'elle ne le fait pas et moi non plus", confie-t-il à la caméra. Lors de leur dernier soir, les deux "amoureux" dansent un slow à grands renforts de compliments, câlins et de clins d'oeil.

De retour à la villa, Océane et Benji s'isolent sur la plage pour "discuter". Océane se love dans ses bras et essaye de le consoler. Benjamin sent qu'Océane va l'embrasser, mais il n'arrive pas à quitter la plage. Et ce qui devait arriver, arriva : les deux Marseillais s'embrassent langoureusement au clair de lune. Océane essaye de le rassurer, alors qu'il réalise qu'il vient de commettre une erreur. "Tu as le droit d'avoir de l'attirance pour une autre que ta femme", lui rappelle Océane. "Je me suis jamais senti aussi mal (...) Rien que de savoir qu'Alix va être triste, ça me tue le coeur", explique Benji à la caméra.