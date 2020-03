publié le 03/03/2020 à 20:20

"J'ai définitivement perdu Greg et ça me fait du mal". Cette phrase de Maeva est le climax de l'épisode Ambiguïté des Marseillais aux Caraïbes. La candidate vit très mal la guérison de son ex par un chaman, qui l'évite depuis sa séance.

Maeva ne supporte plus cette situation et décide d'ouvrir son cœur à son ancien compagnon, qui préfère la rembarrer. Maeva fond en larmes devant ses amis. Pour Benji la situation est claire, Maeva est amoureuse de Greg, mais n'ose pas se l'avouer. Face à sa détresse, Maissane se propose de l'aider. Elle a acheté un brevet de sorcellerie à Marrakech et lui promet de contrer le sort du chaman, si Maeva récupère un cheveu de Greg, son odeur et un objet à lui. En secouant une maraca pendant 48 heures, Maeva retrouvera sa complicité d'avant avec Greg.

Bien évidemment, Greg sort de ses gonds en comprenant la situation : "C'est des malades ! Laisse-moi kiffer ma vie, tu me fais plus de mal qu'autre chose", explique-t-il à la caméra. Greg renverse ensuite une bouteille d'eau sur les cheveux de Maeva, qui continue sa séance de "sorcellerie" avec les Marseillaises. Finalement, Benji arrive à faire comprendre à Maeva qu'elle va de nouveau faire du mal à Greg. Elle brise donc la maraca et reconnaît avoir été "ridicule et égoïste". La jeune femme fait ensuite un pas vers Allan pour réparer la situation et essayer d'écrire un nouveau chapitre de sa vie amoureuse. "Elle va devoir déplacer des montagnes pour m'avoir", conclut Allan à la caméra.