publié le 27/02/2020 à 20:00

Les Marseillais aux Caraïbes est la saison de l'amour. Depuis le début de l'aventure, Paga, Nico, Maissane, Océane, Victoria et Greg cherchent la personne qui fera battre leur cœur.

Moments tendres d'un côté, trahisons quelques instants plus tard, petits mensonges et baisers cachés, tous les ingrédients sont réunis pour créer de gros problèmes. Après la session de Greg chez un chaman pour oublier Maeva, c'est le moment de la fête à la villa. Kevin et Benji organisent le tout sous le thème, roulement de tambours, des Caraïbes. Musique, cocktails et danses, les Marseillais s'amusent. Ce qui donne l'occasion à Maissane et Nico de se rapprocher. Après avoir choisi Océane, puis lâché par cette dernière, Nico revient à son premier coup de cœur : Maissane.

Entre deux pas de danse, les deux Marseillais finissent la soirée sur le hamac de la plage, pensant être à l'abri des regards indiscrets. Alors qu'ils s'embrassent passionnément, voilà qu"arrivent tous les fratés sur le balcon, qui hurlent pour les féliciter. Le premier couple des Marseillais aux Caraïbes est donc Maissane et Nico.

Les baisers cachés d'Océane et Paga

Il n'est pas bon de sortir en pleine nuit de sa chambre à la villa. Océane et Paga l'ont compris à leurs dépens. Maissane les a suivis sur le toit-terrasse, où ils ont échangé plusieurs baisers. C'est Paga qui était venue chercher la Marseillaise, pour qui son cœur balance. Sauf que ces baisers surviennent quelques heures après une querelle d'amoureux, où Paga est démasqué. Océane et Victoria se rendent compte qu'il joue avec elles, ce qui ne plaît pas du tout à Victoria.

Lorsque Maissane lui révèle que Paga et Océane se sont embrassés dans la nuit, Victoria est blessée. De son côté, Julien est déçu. Il voudrait que Paga construire une vraie relation avec Victoria, plutôt que de se brûler les ailes avec Océane. "Tous les jours il fait une bêtise. À un moment donné ça va être compliqué", confie Julien à la caméra.

La situation est loin d'être au beau fixe pour Océane, puisque Paga révèle tout haut qu'il regrette de l'avoir embrassée. Toujours au moment du petit déjeuner, devant les autres Marseillais. On a connu plus sympathique réveil... "Il manque sérieusement d'honnêteté. Joue pas trop à ce jeu-là, tu vas vite perdre mon coco", lance Océane à Paga.