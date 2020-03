publié le 06/03/2020 à 21:00

Benjamin et Océane viennent de passer une étape. En plein jeu de séduction depuis deux épisodes des Marseillais aux Caraïbes, alors que Benji est en couple avec Alix depuis un an, les deux Marseillais doivent se rendre à un shooting original, avec des poses sous l'eau.

Trois photos seront gardées lors de cette séance. Dans la dernière, Benjamin et Océane doivent s'embrasser. Par souci de professionnalisme, Benjamin accepte sans broncher ce baiser, ce qui surprend Océane.

Une décision qui la convainc que Benji éprouve lui aussi une forte attirance et qu'il n'est pas si heureux qu'il le prétend dans son couple. Cependant, devant la caméra Benji avoue qu'il a donné à Océane "un petit bisou" simplement pour le shooting, alors que de son côté la principale intéressée est persuadée qu'il y a mis son cœur.

De retour à la villa, Océane s'empresse de raconter le baiser à Greg, Julien, Manon et Maissane. La petite troupe part ensuite pour une virée en quad. Benji et Océane montent sur le même véhicule et Océane n'a pas peur d'avouer qu'elle en a profité pour serrer fort Benji pour ne tomber. La situation devient de plus en plus brûlante entre les deux Marseillais et le reste de la villa attend avec impatience qu'ils s'embrassent "pour de vrai", peut-être le temps d'une soirée.

Le baiser entre Benji et Océane pendant le shooting Crédit : capture d'écran

Séance de catch à Mexico

Direction ensuite Mexico où Maeva, Kevin, Allan, Paga, Victoria et Nicolas ont droit à une séance de catch mexicain. Eddie, le catcheur, leur apprend quelques techniques. Maeva et Allan s'en sortent mal, alors que Victoria et Paga brillent sur le ring. Un moment qui renforce leur complicité. Paga attend toujours le baiser de Victoria, qui préfère prendre son temps.

De retour à la villa, un moment câlin entre Maeva et Allan se charge de tension. Maeva avoue en effet que Greg continue de lui manquer "en amitié". Ce qu'Allan a du mal à encaisser : "Au bout d'un moment, il va falloir faire des choix (...) Si tu m'aimes vraiment bien, il va falloir que tu arrêtes de t'agripper à lui, sinon ça sera dur ", lui rétorque Allan.

Mais, Maeva ne veut pas faire de choix : "Et bien ça sera dur". Allan préfère ne pas pousser la conversation et profiter du moment avec Maeva, mais il est conscient que leur couple risque de souffrir lors du retour à Tulum.