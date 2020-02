publié le 26/02/2020 à 20:00

"M'oublie pas s'il te plaît. Je t'aime, je t'aime ! Tu es l'homme de ma vie !" C'est LA phrase que Greg attend depuis un an. Maeva lui fait cette confession juste avant qu'il ne se rende chez un chaman pour être désenvoûté. Une idée de Julien et Paga pour l'aider une bonne fois pour toutes à oublier Maeva et tomber amoureux d'une autre personne.

Greg ne réagit pas et continue de préparer ses affaires alors que Maeva veut à tout prix le convaincre de ne pas aller chez le chaman et rester avec elle. "Je vais mourir si tu m'oublies", confie Maeva en serrant fort son ancien petit-ami dans les bras. Greg reste insensible, "J'en ai marre d'être un jouet. Tu m'aimes maintenant ? (...) Tu ne m'aimes pas pareil que toi ", lui rétorque-t-il en rappelant qu'il souffre depuis un an à l'aimer en sens unique.

"Je m'en fous d'Allan", est sans doute l'autre phrase que Greg voulait entendre. Mais Maeva a beau le lui dire, Greg ne bouge pas. Allan est choqué par la situation. "T'y es une grosse dinde", l'insulte le cousin de Kevin. Maeva fond en larmes, après être de nouveau rejeté par Greg. Lui aussi très affecté par la situation, et pleure en lui claquant la porte au nez. Seul Julien garde son calme en résumant la situation : "Elle l'aime en amitié, lui il veut se marier et faire sa vie avec elle. Soit il fait des efforts et ils se remettent ensemble, soit elle le laisse partir".

Un "je t'aime" d'amitié

Plus tard, Allan confronte Maeva dans la chambre. La Marseillaise reconnaît qu'elle a dit "je t'aime" à Greg pour "éviter qu'il aille chez le chaman" et qu'elle ne veut pas perdre son amitié. Dans tous les cas, Benji et Allan lui expliquent qu'elle n'aurait pas dû faire sa déclaration à Greg, qui souffre de plus belle.

"Je comprends que tu ne veuilles pas perdre ton amitié, mais respecte les gens, ne lui dis pas 'je t'aime'", la sermonne Allan. Greg et Maeva se font quand même un dernier câlin dans la villa, avant le départ chez le chaman. Avant que la porte ne se ferme, Greg arrive à articuler un dernier "je t'aime", le tout sur la musique Lose You Tu Love Me de Selena Gomez, qui chante comment elle a réussi à oublier un ex, probablement Justin Bieber, en apprenant à s'aimer.