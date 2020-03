"Les Marseillais" : Maylone, le fils de Jessica et Thibault à nouveau hospitalisé

publié le 06/03/2020 à 13:10

Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont eu une belle frayeur dans la nuit du 5 mars. Sur son compte Instagram, la Marseillaise a confié à ses abonnés que le couple a dû se rendre à l'hôpital pour y conduire leur fils Maylone.

Souffrant de trachéomalacie, une pathologie qui provoque une gène respiratoire, Maylone a été hospitalisé pour une bronchiolite. Pour ce nouveau séjour dans un centre hospitalier, Jessica Thivenin a préféré en rire, comme elle l'explique à ses abonnés. "Nous sommes à l'hôpital. Ça faisait longtemps, on n'y a pas été en février, donc début mars, on se rattrape. Il n'y a rien de grave, ça va aller. Il a une bronchiolite. Comme il fait de la trachéomalacie, il s'étouffe avec ses glaires, il a du mal à respirer. Donc ils lui ont mis des tubes dans le nez pour l'aider à mieux respirer", confie-t-elle.

Dans la suite de sa story, la Marseillaise, qu'on a pu voir au début de saison des Marseillais aux Caraïbes, a expliqué que "Maylone est la star de l'hôpital. À peine on arrive, on ne nous demande pas ses papiers. Ils savent qui il est. Un jour, cela sera un vieux souvenir... Je préfère garder le sourire, lui montrer la bonne humeur... On rigole tous les deux, je lui dis que ce n'est pas grave. Je lui explique ce qu'il a ... Je lui parle beaucoup à mon fils". Maylone et ses parents devraient sortir de l'hôpital dans la journée du 6 mars 2020.