publié le 11/03/2020 à 11:00

"Hier soir, c'est allé trop loin avec Océane. Elle m'a embrassé", démarre un Benjamin pétri de mauvaise foi dans ce nouvel épisode des Marseillais aux Caraïbes. Le candidat refuse de reconnaître qu'il a lui aussi participé à ce baiser "interdit", puisqu'il est censé être en couple avec Alix, depuis un an.

"Je te cache pas que je suis vraiment vraiment pas bien du tout (...) J'aime une autre femme", explique Benjamin, qui a retrouvé une once de courage, à Océane le lendemain matin de ce fameux baiser. "Je l'ai fait parce que j'en avais envie (...) Il faut qu'on prenne nos distances, tu as besoin de réfléchir ", répond la Marseillaise, très calme. Plus tard, elle avoue à la caméra : "J'ai crû bêtement qu'il allait tout remettre en question pour moi, j'étais juste un jeu et je me suis faite avoir".

Les choses ne vont pas en s'arrangeant à la villa de Tulum. Julien révèle qu'une nouvelle dispute avec Manon l'a forcé à quitter le lit conjugal. "Elle m'a reproché plein de choses. Quand je suis en dispute avec Manon, je dis des choses qui ont dépassé mes pensées, elle m'a fait une crise et ça a pris de l'ampleur", explique-t-il. Manon décide de quitter la villa pendant quelques jours pour passer du temps avec leur fils Tiago.

Derniers instants à Mexico

À Mexico, Allan, Maeva, Victoria, Paga, Nicolas et Kevin terminent leur séjour par un marché traditionnel. Maeva achète un Pinocchio pour Greg, un "cadeau empoisonné", pour se venger. La Marseillaise n'a pas du tout digéré que Greg ait raconté à Paga que l'ancien couple s'est embrassé le soir de la session chez le chaman. Ce cadeau, aussi empoisonné soit-il, ne passe pas du tout auprès d'Allan, le petit ami de Maeva. Victoria rétablit la situation : elle entraîne Maeva dans les étals pour trouver un cadeau au jeune homme et à Paga, son amoureux. Deux gourmettes avec leurs surnoms gravés sont achetées et tout le monde repart sur le nuage rose de l'amour, qui sera bientôt éclaté à la villa de Tulum.

Paga et Victoria à Mexico dans l'épisode 18 Crédit : Fanch DROUGARD/W9

À Tulum d’ailleurs, lors de l'après-midi à la plage, Océane avoue qu'elle veut aller au bout de "son rêve" et donc se mettre en couple avec Benjamin. Le principal intéressé, toujours rongé par la culpabilité, remet les choses au point, mais pas devant Océane : "Si elle fait une blague, elle est comique, soit elle pense ce qu'elle dit et en fait, elle n'a pas compris, car c'est terminé ces histoires". Julien, laisse ce problème de côté pour ouvrir son cœur à ses fratés : "J'en ai marre, j'en peux plus, je me donne à fond (...) J'ai jamais été comme ça et elle m'en redemande toujours plus, ce qu'elle ne comprend pas, c'est que je ne peux pas être attentif à elle 24h sur 24h", avant de conclure : "C'est le plus gros travail de toute une vie : l'amour".

Des retrouvailles sous haute tension

Avant le retour de Maeva, la meilleure amie d'Alix, à Tulum, Benjamin et Océane stressent. Tous les deux savent que lorsque Maeva apprendra leurs baisers, elle va, littéralement, péter un plomb. Les retrouvailles démarrent par les bonnes nouvelles : Victoria et Paga s'embrassent devant les Marseillais, Allan et Maeva officialisent leur couple. Et Nicolas avoue ses sentiments à Océane dans un poème au gram dam de Maissane, son ancienne "petite copine". Une déclaration qui prend tout le monde au dépourvu, Océane la première, qui est amoureuse de Benji, le meilleur ami de Nico.



Quand Julien commence à parler du baiser entre Océane et Benjamin pour le shooting, Maeva commence à bouillir. Avant d'exploser de colère, devant ses fratés choqués. "Mais toi t'y es pas un homme, tu es une grosse merguez ! À quoi tu joues ? Clairement il vient de tromper Alix, je vais exploser la villa", confie Maeva à la caméra. "Vous vivez ensemble", lui hurle Maeva les larmes aux yeux. "T'y es une ennemie", lance Maeva à Océane qui confie ensuite "Je vais gagner cette guerre [contre Benji et Océane]".