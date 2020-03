"Les Marseillais aux Caraïbes" : Benji avoue... Le récap de l'épisode 14

publié le 04/03/2020 à 21:00

L'heure est à la crise à la villa des Marseillais aux Caraïbes. Dans l'épisode précédent, Océane entame un pas de danse devant Benji. Maeva, amie d'Alix, la petite amie de Benji, met fin directement au moment et commence à hurler sur Océane.

La nouvelle Marseillaise se défend tant que bien que mal en expliquant qu'il s'agissait d'une danse "entre potes" et que Benji ne lui a pas dit d'arrêter. Victoria arrive ensuite dans "la bataille" et reproche à Océane son comportement. Ni une, ni deux, le ton monte et les insultes fusent. Paga prend la défense de Victoria. Manon rappelle que tout le monde se jette sur Océane, mais personne ne dit rien à Benji, qui est en couple et aurait dû faire comprendre à Océane qu'il ne voulait pas qu'elle danse devant lui. Depuis deux épisodes, les deux jouent à un jeu dangereux de séduction.

La soirée se termine avec les larmes d'Océane, les cris de Manon contre Paga (qui l'a insultée) et un Benji tout serein. Le lendemain matin, Océane avoue qu'elle a rêvé qu'elle sortait avec Benji. Toujours sans la rembarrer et lui faire comprendre qu'il est un homme fidèle, le Marseillais rentre dans le jeu de séduction, sous les yeux circonspects de ses fratés.

Benji reconnaît qu'il joue avec le feu avec Océane

Julien, toujours friand des problèmes, décide d'organiser un double-date dans les airs. Il invite Benji, Océane et Manon pour un tour en parachute ascensionnel. Le couple Tanti arrive à vaincre sa peur du vide et se lance, en hurlant, dans les airs.

C'est ensuite au tour de Benji et Océane. Ce dernier essaye de faire peur à la jeune femme en touchant le mousqueton, pendant qu'ils sont dans les airs. Fous rires, regards complices et gestes tendres, ces deux-là filent un mauvais coton. Sur la plage, Benji reconnaît qu'il est en train de jouer avec le feu : "Je rentre trop dans son jeu", confie-t-il à la caméra. "Il y a des choses qui ne se contrôlent pas et bizarrement je n'ai pas envie que ça s'arrête (...) J'ai envie de voir ce qu'il peut se passer ensuite et jusqu'où ça peut aller", explique de son côté Océane.

Escapade à Mexico City

Après la soirée des problèmes, Maeva, Allan, Nicolas, Kevin, Victoria et Paga s'envolent pour Mexico City. Une escapade qu'ils ont remportée lors de la chasse au trésor. Dès leur arrivée, les tensions de la veille s'envolent et tout le monde profite d'un déjeuner sur l'eau.



L'heure est aussi à la séduction. Victoria donne plus de chances à Paga de la séduire et reconnaît même qu'elle pourrait tomber amoureuse de lui. Manquant de tomber dans les pommes en entendant cela, Paga redouble d'attention pour "Vivi". Allan avoue lui aussi qu'il pourrait tomber amoureux de Maeva, mais cette confession n'a pas l'effet escompté. La Marseillaise lui explique clairement qu'elle n'est pas prête de tomber amoureuse et qu'elle se lassera vite s'il se la joue prétendant mielleux et collant.