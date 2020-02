publié le 11/02/2020 à 17:23

Les Marseillais seront de retour pour de nouvelles aventures dès le 17 février, à 18h50 sur W9. Une nouvelle saison qui se promet chargée en émotion avec notamment les "baby marseillais".

En effet, pour ce nouveau tournage aux Caraïbes, nous retrouverons les habitués du programme : Kevin et Carla, Julien et Manon ou encore Thibault et Jessica, qui feront leur apparition pendant l'aventure, accompagnés de leurs enfants respectifs.

Ruby, la fille de Carla et Kevin, Tiago, le fils de Manon et Julien et Maylone le fils de Jessica et Thibault qui n'avaient que quelques semaines au moment du tournage, font partie de la "grande famille des Marseillais" et seront eux aussi de la partie.

Cette nouvelle saison accueillera de nouveaux candidats, ce qui apportera un peu de fraîcheur au programme. Et qui dit nouvelle saison des Marseillais dit retour d'autres candidats emblématiques comme Benjamin, Alix, Maeva, Greg, Paga ou encore Nacca.

> Les Marseillais aux Caraïbes Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : W9 | Date : 05/02/2020

À l'occasion du lancement de cette nouvelle saison, revenons sur les pseudos utilisés dans la télé-réalité, devenus monnaie courante. Nombreux candidats passés par W9 ont fait le choix de changer leur véritable nom.

Si Paga et Nacca sont connus et reconnus sous ces pseudos, les deux hommes portent pourtant le même prénom : Anthony. Si Paga est en réalité l'abréviation de son nom de famille, Paggini, Nacca est simplement le nom de famille du marseillais.

Avoir le même prénom est problématique dans la télé-réalité, c'est pour cela que certains candidats optent pour un pseudo, c'est le cas de Ness découverte dans Les Marseillais Asian Tour, qui n'a pas eu le choix que de se choisir un pseudo puisqu'elle s'appelle comme l'une des vedette du programme, Jessica.

Pour d'autre il s'agit seulement d'une question d'esthétisme ou de confidentialité. Milla, la belle brune des Marseillais vs le Reste du Monde a en réalité un prénom beaucoup moins glamour que Milla Jasmine, puisqu'elle s'appelle Marie-Charlotte Germain, et sa sœur Safia que l'on a découvert dans les Princes et Princesses de l'amour saison 7, a elle aussi changé de prénom : elle s'appelle en réalité Gwendoline.

Et parmi les anciens Marseillais aussi il y a d'autres surprises : rappelez vous Kim Glow, la sulfureuse Marseillaise. En réalité l'ex-candidate s'appelle Sophie Laune. Liam Di Benedetto a gardé la première lettre de son véritable prénom : Léa. L'ex de Thibault Garcia, Shanna Kress ne s'appelle, elle non plus, pas réellement comme cela puisque son véritable nom est Alicia Cress.