Le Prince Harry et Meghan Markle sur un portrait en noir et blanc qui met en avant leur complicité et la bague de fiançailles

Le Prince Harry et Meghan Markle sur un portrait en noir et blanc qui met en avant leur complicité et la bague de fiançailles Crédits : Kensington Palace / Alexi Lubomirski | Date :

publié le 04/08/2020 à 08:12

Ce 4 août, Meghan Markle fête ses 39 ans. L'actrice, businesswoman est désormais l'une des personnalités les plus connues aux quatre coins du globe. Retour sur les étapes les plus marquantes d'une femme engagée.

Née à Los Angeles, Meghan Markle a étudié à Northwestern, une prestigieuse université américaine. Elle s'est spécialisée dans le théâtre et les relations internationales. L'Américaine a ensuite travaillé à l'ambassade américaine de Buenos Aires, en Argentine.

Meghan Markle a fait ses débuts à l'écran, en 2002, dans le soap opera Hôpital central. La comédienne a ensuite enchaîné les rôles dans 90210, Le Retour de K 2000 et Les Experts : Manhattan. C'est en incarnant l'avocate Rachel Zane de Suits, que sa carrière a réellement décollé. Hors écran, elle travaille pour l'égalité entre les femmes et les hommes. En 2016, la Californienne s'est rendue au Rwanda en tant qu'ambassadrice de World Vision Canada pour promouvoir la campagne Clean Water, pour un accès plus facile à l'eau potable.

> Meghan Markle in Rwanda - Florence's Story | World Vision

L'arrivée au Palais de Buckingham

Dès 2016, les rumeurs sur la relation entre Meghan Markle et le prince Harry vont bon train. Le couple officialise en 2017. Début septembre de la même année, Meghan Markle a eu le privilège de rencontrer la reine Elizabeth II dans son château écossais de Balmoral. "Il voulait présenter Meghan à la reine", a confié un ami de Harry au magazine américain US Weekly. Ça s'est bien passé. Je ne doute pas que c'est la première de nombreuses rencontres". L'actrice américaine a aussi rencontré le prince Charles et Camilla Parker Bowles, qui résidait à Birkhall, non loin de la résidence de la reine.

Les fiançailles de Meghan et Harry sont annoncées en novembre 2017. Ils se marient le 19 mai 2018 à la chapelle Saint-Georges à Windsor, au Royaume-Uni. La cérémonie est suivie dans le monde entier et l'émotion du prince Harry devant l'autel fait fondre de nombreux petits cœurs.

Archie Mountbatten-Windsor né le 6 mai 2019. Archie est le diminutif du précieux Archibald et Harrison à l'avantage de faire très américain et de composer un jeu de mots avec le surnom de son père, Harry : "Harry's son", le fils d'Harry (et nous disons "surnom" car le prénom légal de Harry est Henry).

Ses combats pour l'éducation et contre les inégalités

À l'occasion de son premier discours dans le cadre de la tournée royale dans le Pacifique en octobre 2018, Meghan Markle a livré un vibrant plaidoyer devant les étudiants fidjiens de l'Université du Pacifique Sud."Quand on donne aux filles les bons outils pour réussir, elles peuvent créer un avenir incroyable, non seulement pour elles, mais pour tout le monde autour", a déclaré la duchesse, profitant de ce discours pour annoncer la création de deux bourses pour encourager les femmes à progresser dans les universités du Pacifique. "C'est grâce à des bourses, des programmes d'aide et des programmes de travail-étude que j'ai pu aller à l'université", a-t-elle rappelé.

En juin 2020, Meghan Markle a prononcé un puissant discours contre les violences policières, dans une vidéo pour les élèves du lycée Immaculate Heart High School de Los Angeles. C'est là qu'elle avait étudié, comme le révèle le média américain Essence. "Ce qui se passe dans notre pays, notre état et notre ville de Los Angeles. Je ne savais pas ce que je pourrais vous dire. Je voulais dire ce qu'il faut. J'ai réalisé que c'est la seule mauvaise chose à faire était de ne rien dire, car la vie de George Floyd comptait, tout comme celle de Breonna Taylor, Philando Castile et Tamir Rice, tout comme celles des personnes dont nous ignorons les noms", explique-t-elle.

Le "Megxit"

Même si l'actrice est habituée à la pression médiatique, elle a révélé lors d'une interview à la chaîne ITV en octobre 2019, les difficultés de son quotidien de femme, d'épouse, de mère et de proie médiatique. L'onde de choc est considérable puisque la famille royale évite bien d'évoquer ses éventuels problèmes en public. C'est la jurisprudence mise en place par Elizabeth II. Mais Meghan Markle n'a aucune envie de se laisser faire.



En novembre 2019, dans une lettre très virulente au Sun, au Daily Mail, au Daily Mirror et au Daily Express, le couple a expliqué qu'il ne voulait pas être utilisé comme "monnaie dans une économie de pièges à clics et de déformation. (...) Le duc et la duchesse de Sussex ont vu des gens qu'ils connaissent - mais aussi des gens qui leur sont absolument étrangers - avoir leurs vies démolies, simplement parce que les ragots salaces font grimper les revenus publicitaires".

> Meghan admits she was warned British tabloids 'will destroy your life' | ITV News

Il faut dire que depuis leur mariage, Meghan et Harry sont subitement devenus les cibles préférées de la presse mondiale. Ils intéressent, ils sont différents, ils créent la polémique ou l'illusion de polémique... Ils font vendre. Indubitablement. Mais celui qui a vécu toute sa vie dans la tempête médiatique, celui qui a perdu sa mère, Diana, à l'âge de 12 ans, alors qu'elle était poursuivie par les paparazzis, n'a pas envie que l'histoire se répète.



Harry et Meghan annoncent le 8 janvier 2020 renoncer à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale d'Angleterre. Ils ont choisi de prendre leur indépendance financière et de vivre une partie de l'année en Amérique du Nord. "Nous avons l'intention de renoncer au rôle de membres senior de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir la reine".



À la mi-mars 2020, le couple quitte le Canada pour les États-Unis. Il réside dans la propriété de l'acteur et producteur américain Tyler Perry, qui est située dans la commune privée et protégée de Beverly Ridge Estates à Beverly Hills.