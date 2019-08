Meghan Markle : l'émouvante référence de la série "Suits" à son personnage

publié le 16/08/2019 à 12:33

C'était la référence que tout le monde attendait. Dans un épisode de la saison 9 de Suits, Mike Ross (Patrick J. Adams) revient et fait référence à Rachel Zane (le personnage de Meghan Markle). À double sens, la référence à sa femme dans la série est à la fois drôle et touchante.

"Si je te disais à quel point [elle va bien], tu ne me croirais probablement pas", répond Mike Ross à l'avocate Katrina Bennett (interprétée par Amanda Schull), qui demande des nouvelles du personnage joué par Meghan Markle. Sur le compte Twitter officiel de la série, la séquence a été reprise, avec une petite légende et un second clin d'oeil : "Il s'avère que Rachel va TRÉS bien".

Les personnages de Mike Ross et de Rachel Zane ont quitté la série à la fin de la saison 7, après s'être mariés et être partis s'installer à Seattle pour lancer leur propre cabinet d'avocats.

Le retour de Mike dans la saison 9 a fait réagir les fans sur Twitter, qui ont vu un double sens à sa réplique. Selon eux, la réplique faisant clairement référence à son mariage avec le prince Harry et son nouveau rôle de duchesse de Sussex : "Nous le savons, elle est mariée à notre Prince Charmant anglais" a écrit une fan, "aww, c'est trop mignon. J'espère qu'elle le verra", a commenté une autre.

Meghan Markle s'était exprimée sur la fin de sa carrière, dans la première interview que le duc et la duchesse de Sussex ont donné à la BBC, avant leur mariage. "C'est un nouveau chapitre. Il faut se rappeler que j'ai travaillé sur ma série pendant 7 ans. Donc nous avons été très, très chanceux d'avoir eu cette longévité. Quand nous avons atteint les 100 épisodes, je me suis dit 'tu sais quoi, j'ai validé cette case et je suis très fière du travail que j'ai fait. Maintenant, il est temps de travailler en équipe [avec le prince Harry]'." avait-elle confié.

