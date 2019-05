publié le 10/05/2019 à 12:34

Une première apparition sous les feux des projecteurs. Si les deux premiers jours de la vie d'Archie, fils de Meghan Markle et du prince Harry, se sont déroulés dans le calme, le troisième a été mouvementé : la présentation officielle de sa petite frimousse a eu lieu le 8 mai 2019, et avec elle, son lot de félicitations... et de critiques.



Des attaques, directement en commentaire des publications du compte officiel du couple royal ou bien sur Twitter, relayées par le tabloïd britannique The Sun. Dans le viseur de ces "trolls", le physique de la duchesse de Sussex ou encore, la couleur de peau du "royal baby" - un présentateur a d'ailleurs été licencié à la suite d'un tweet de ce genre, comparant le tout jeune Windsor à un singe.



"Jalouse", "avare", "honteuse"... L'ancienne actrice américaine subit depuis un moment déjà un déchaînement de propos insultants sur les réseaux sociaux. En mars dernier, Kensington Palace avait mis en place des règles concernant les interactions avec la famille royale : les commentaires ne devaient notamment pas "promouvoir les discrimination basées sur l'origine, le sexe, la religion, la nationalité, le handicap, l'orientation sexuelle ou l'âge". Ainsi, les posts injurieux ont été supprimés par le Palais.