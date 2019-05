publié le 19/05/2019 à 17:59

Les noces de coton. Le 19 mai 2018, il y a un an jour pour jour, Meghan Markle et le prince Harry se disait "yes" lors d'une cérémonie grandiose dans la chapelle Saint-Georges au château de Windsor.



À cette occasion, et afin de célébrer cette première année d'union, le duc et la duchesse de Sussex ont décidé de ravir les fans de la famille royale britannique en diffusant de nouveaux clichés de leur mariage dans une vidéo. "Joyeux premier anniversaire à Leurs Altesses Royales (...) La chanson sélectionnée This Little Light of Mine a été choisie par le couple pour la messe. Nous espérons que vous apprécierez de revivre ce moment et voir quelques photos des coulisses de ce jour spécial", peut-on lire en commentaire du post.

Meghan Markle et le prince Harry ont également tenu à adresser un "merci pour tout l'amour et le soutien de beaucoup d'entre vous dans le monde entier". "Chacun de vous a rendu cette journée encore plus significative", écrivent-ils.

Cette vidéo, visionnée déjà plus de quatre millions de fois sur Instagram, a également reçu plus d'un million de "likes" en quelques heures.