4. Elizabeth II avec son époux et leurs aînés : le prince Charles et la princesse Anne Crédits : AFP | Date :

publié le 21/04/2020 à 09:15

"Happy Birthday your Majesty !" Le 21 avril, la reine Elizabeth II souffle sa 94e bougie. Mais cette année, ce sera un anniversaire particulier. La reine d'Angleterre se prive des traditionnelles salves d'honneur, qu'elle juge "inappropriées" en pleine pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 14.000 morts au Royaume-Uni, a indiqué une source du palais de Buckingham.

Depuis son couronnement en 1952, Elizabeth II est une reine populaire. Avec son record de longévité sur le trône, 68 ans, elle est la personnalité la plus marquante du Royaume-Uni.

C'est le 21 avril 1926 que la Reine vint au monde. Fille du roi George VI et de la reine Elizabeth, elle devient la Reine en 1952, après le décès de son père. Elle a alors 25 ans. Entre-temps, elle s'est mariée au prince Philip de Grèce et de Danemark. Ensemble, ils ont quatre enfants : les princes Charles, Andrew et Edward et la princesse Anne. Elizaberth II a eu aussi un règne marqué par le mariage de son fils Charles avec Lady Di, puis la mort de cette dernière en 1997. La Reine assiste ensuite au remariage de son fils avec sa maîtresse Camilla.



En 2013, Elizabeth II célèbre son Jubilée de diamant : 60 ans de règne, un record Outre-Manche. Enfin, difficile de ne pas évoquer Kate Middleton et le prince William avec leur mariage en 2011, puis les naissances du prince George, de la princesse Charlotte, du prince Louis. Sans oublier le mariage de Meghan Markle du prince Harry, en 2018, puis la naissance de leur fils Archie et leur départ à Los Angeles.