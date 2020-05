Le prince William évoque la mort de Diana, une blessure émotionnelle "écrasante"

Diana Spencer et ses fils Harry et William en août 1995

Lors d'un entretien pour la BBC avec le footballeur Marvin Sordell, le prince William a évoqué les défis de la paternité, qu'il a rencontrés avec son épouse la duchesse de Cambridge. Des défis d'autant plus importants que ce changement de vie a fait se rouvrir d'anciennes blessures. Une occasion de plus pour le futur souverain d'évoquer frontalement la question des émotions et de la santé mentale qui lui sont chères.

"Avoir des enfants, c'est vraiment le plus grand bouleversement d'une vie, a déclaré le prince William. Quand il nous arrive quelque chose de traumatique dans la vie - comme votre père qui est n'était plus là, ou ma mère qui est morte quand j'étais plus jeune - nos émotions sont destinées à vous revenir au visage, plus fortes que jamais. C'est une phase très différente de votre vie. Et personne n'est vraiment là pour vous aider. Ça peut être écrasant. Catherine [Kate Middleton] et moi, nous nous soutenons l'un l'autre. Nous évoluons et nous apprenons ensemble.

"Mais je suis d'accord, a continué le duc de Cambridge, émotionnellement il y a des choses qui surgissent sans prévenir alors que vous pensiez avoir réglé tout ça. Donc je suis parfaitement d'accord, quand les enfants arrivent dans nos vies, c'est un moment merveilleux mais c'est aussi le plus effrayant." Le prince et le footballeur ont ensuite partagé quelques souvenirs en se garantissant l'un l'autre que leur parents disparus respectifs étaient sans doute "fiers d'eux" aujourd'hui.