Harry et Meghan : ce conseil de William qui aurait précipité le départ du couple

Le prince Harry et Meghan Markle, derrière William et Kate, dans l'église de Westminster, le lundi 9 mars 2020.

publié le 27/07/2020 à 16:53

Le livre Finding Freedom (Vers la liberté), qui paraîtra le 11 août, continue à nous livrer les coulisses du départ du prince Harry et de son épouse Meghan de la famille royale britannique. Dans cet ouvrage, riche de témoignages de leurs "amis", on apprenait déjà samedi 25 juillet, que c'était plutôt Harry qui aurait d'abord souhaité prendre ses distances avec la monarchie.

Le duc de Sussex aurait envoyé un e-mail à sa grand-mère Elizabeth II et à son père, le prince Charles, pour leur faire part de sa volonté de s'éloigner de ses devoirs royaux et de passer plus de temps à l'étranger. Mais selon de nouveaux extraits publiés dimanche 26 juillet par le Times, l'entourage du couple aurait également précipité cet "éloignement".

En cause notamment, un accrochage entre Harry et William, pourtant réputés proches, au sujet de Meghan Markle. Selon les auteurs, le duc de Sussex aurait été agacé par le comportement "snob" de son aîné envers son épouse. Le cadet aurait aussi particulièrement mal pris le conseil de William de "prendre autant de temps que nécessaire pour faire connaissance avec cette fille". Ce dernier aurait ainsi voulu s'assurer que son jeune frère n'était pas "aveuglé par le désir" éprouvé alors pour l'actrice.

Car, à en croire ce livre, Meghan Markle semble bien avoir suscité quelques réserves dans les alcôves du Palais, où on l'aurait qualifiée de "showgirl" (référence péjorative à une "danseuse"), donnant l'impression à Harry d'un éventuel "sabotage" de sa relation. Toujours selon les auteurs, des remarques racistes, auraient aussi été entendues à l'encontre de la jeune femme. Pour la protéger de cet accueil mitigé, Harry aurait donc fait le choix de partir.