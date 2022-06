Qu'est-ce que la sinistrophobie ?

On sait que si notre Assemblée nationale et toute notre vie politique se pensent encore en termes de gauche et de droite, cela remonte à l’époque de la Révolution française. La droite de l’Hémicycle avait alors été occupée par les royalistes, tandis que les opposants au roi s’installaient à gauche. Et depuis plus de deux cents ans, leurs héritiers ont continué de faire de même, tandis que les centristes occupent… l’entre-deux.

Il y a longtemps que j’avais envie de vous parler d’autres sortes de droite et surtout de gauche. Dans ma famille, on est gauchers de mère en fille et en fils. En ces temps où chacun de plaint légitimement des injustices dont il est victime : grossophobie (qui au passage vient d’entrer dans le Petit Larousse), racisme, homophobie, misogynie, âgisme, j’en passe, j’ai envie de vous parler un peu de sinistrophobie.

Phobie, c’est le phobos grec, “la peur, l’aversion” ; sinistre, figurez-vous, c’est la “gauche”. Merci pour les gauchers. Voilà déjà une étymologie contrariante. D’ailleurs, en italien, “à gauche”, c’est “a sinistra”. La sinistrophobie, c’est donc l’aversion pour les gauchers.

Remontons le temps : en français du XIe siècle, droite se dit destre et gauche se dit senestre, un terme hérité du latin sinister. Dès cette époque, senestre signifie au figuré : “malheureux, fâcheux, maladroit”, proche du sens propre actuel de sinistre. Car voilà : tout ce qui est droit est bien, ce qui est adroit est habile, ce qui est maladroit est gauche. Le clergé est même allé jusqu’à qualifier longtemps la main gauche de “main du diable”.

La main du diable

Mais quand est-ce que le mot gauche a remplacé senestre ? Gauche apparaît au Moyen Âge, avec le sens de “de travers”, on le retrouve dans gauchir aujourd’hui. Et c’est au XVe siècle qu’il se met à remplacer senestre (tandis que droite prend la place de destre). Alors, les gauchers d’aujourd’hui doivent encore se débrouiller pour vivre avec des outils conçus pour les droitiers (essayez d’utiliser des ciseaux ordinaires, un ouvre-boîtes ou une casserole à bec verseur avec la main gauche, vous m’en direz des nouvelles, amis droitiers).

Mais, jusqu’à la fin des années 1960, c’était encore une autre paire de manches : il ne faisait carrément pas bon être gaucher, notamment à l’école. On attachait la main gauche des enfants derrière leur dos ou bien à leur pupitre pour les empêcher de s’en servir. C’est comme ça que ma mère, par exemple, est devenue droitière.

Les gauchers représenteraient pourtant entre 10 % et 20 % de la population mondiale – il est difficile d’être précis, puisque beaucoup sont devenus droitiers par force, ou le deviennent encore dans certains pays, où la main gauche reste considérée comme la main sale, celle avec laquelle on ne fait pas les tâches nobles, comme manger ou écrire.

D’ailleurs, même en France, on se salue en serrant la main droite. Pourtant, il y a quantité de gauchers remarquables : Nadal, Michel Ange, Einstein, Bill Gates, Sigmund Freud, Barack Obama ou, tiens, moi ! Il paraît même que les chevaux, ces nobles animaux, sont majoritairement gauchers. La Journée internationale des gauchers c’est le 13 août. N’oubliez pas de les fêter !

