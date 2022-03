Bill Gates pointé du doigt par son ex-femme pour ses relations avec Jeffrey Epstein

Bill Gates, Jeffrey Epstein et Melinda Gates.

Fondateur de Microsoft et milliardaire américain, Bill Gates est considéré comme l'un des hommes les plus riches du monde. Jeudi 3 mars, son ex-femme Melinda Gates l'a vivement critiqué pour les relations qu'il entretenait avec le multimillionnaire américain Jeffrey Epstein, accusé de crimes sexuels.



Lors de l'annonce de sa séparation avec Bill Gates en mai dernier, Melinda French Gates avait été interrogée par la chaine CBS sur les raisons de ce divorce après 27 ans de mariage. Elle avait déclaré que "plusieurs choses" y avaient conduit et qu'elle "n'aimait pas qu'il ait rencontré Jeffrey Epstein." Melinda Gates a assuré qu'à l'époque, "je le lui ai clairement dit".

Elle a également reconnu qu'elle aussi avait rencontré une fois Jeffrey Epstein mais qu'elle l'avait "regretté à la seconde où [elle] avait franchi la porte." "Il était abominable, il était le mal incarné. J'en ai fait des cauchemars par la suite. J'en ai le cœur brisé pour ces jeunes femmes" a-t-elle dit.

Depuis leur divorce, Bill Gates a été accusé de liaisons extra-conjugales et de comportement déplacé envers des femmes chez Microsoft. En mars 2020, il a démissionné de Microsoft et Wall Street Journal a dévoilé que son départ était lié à une relation jugée "inappropriée" avec une employée au début des années 2000.

Les regrets de Bill Gates

De son côté, Bill Gates a reconnu en août dernier sur CNN que cela avait été "une énorme erreur de passer du temps" avec Jeffrey Epstein pour lever de l'argent pour sa fondation philanthropique nommée Bill & Melinda Gates.

Pendant 30 ans, Jeffrey Epstein a abusé sexuellement des centaines de filles mineures en toute impunité en raison de son large réseau de relations comprenant notamment les ex-présidents Bill Clinton et Donald Trump, le prince britannique Andrew et l'agent de mannequin français Jean-Luc Brunel. En août 2019, Jeffrey Epstein s'est retrouvé pendu dans une prison de Manhattan.