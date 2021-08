Charlotte de Turckheim affronte une grossophobie nouvelle dans "Mince alors 2"

Sa famille a été anoblie en 1782 par le Saint Empire Germanique ! C'est Charlotte de Turckheim qui est l'invitée de Laissez-Vous Tenter ce 26 août 2021. Elle a présenté au Festival Francophone du Film d'Angoulême, la veille, son cinquième film de réalisatrice : Mince alors 2, en salles le 22 décembre prochain. Il s'agit, comme son nom le laisse deviner, de la suite de Mince alors, sorti en 2012… Il a fallu attendre presque une décennie entre les deux "parce que je suis un peu fainéante, plaisante la réalisatrice. Je fais aussi beaucoup de choses donc ça m'a pris du temps. Et puis le premier volet passe sans cesse à la télévision, 10 fois par an et c'est un carton à chaque fois... Donc on se disait qu'on allait attendre un peu que ça s'épuise".

Le 1er film avait été un gros succès avec près de 1,4 million spectateurs. Dans Mince alors 2, la réalisatrice affronte toujours les thèmes du surpoids et du culte de la minceur. "Ces thèmes suivent les mouvements de la société, raconte Charlotte de Turckheim. C'est loin d'être dernière nous, ça ne fait qu'augmenter. Avec la téléréalité, les selfies, les filtres... Personne ne veut se voir comme il est".

Dans cette suite, on y retrouve Nina, toujours interprétée par l’épatante Lola Dewaere, cette fois associée avec sa tante (Charlotte de Turckheim), dans l’ouverture d’une cure "jeûne et detox" au cœur de la Provence… Quatre ados en surpoids vont débarquer ainsi que d’autres curistes qui tous n’ont pas qu’un problème de kilos en trop à régler. C’est à la fois drôle, tendre, cruel et un peu acide aussi.

Dans le film, Charlotte de Turckheim démontre en une scène qu’être en surpoids n’est pas la faute (si faute il y a) de ceux qui en souffrent mais de la place du sucre par exemple dans tout ce que nous mangeons. Elle explique par exemple que "c’est une poudre blanche pire que la cocaïne". Le film est une comédie mais, sur le fond, il aborde un sujet grave : la "grossophobie", pour décrire les personnes rondes ou en surpoids victime du regard des autres ou de préjugés…