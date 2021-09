Pourquoi vous pouvez en vouloir à vos parents si vous êtes nés gauchers

En France, les gauchers intégraux représentent seulement 3% de la population. Là, je parle des purs gauchers, car on peut être droitier de la main, mais gaucher de l’œil ou de l’oreille.

Faites le test : sans réfléchir, mettez un œil dans un judas ou une oreille contre une porte. Si ça se trouve, c’est votre côté gauche qui par réflexe va être sollicité, vous êtes donc partiellement gaucher. Mais, ne le dites à personne, car le gaucher a mauvaise réputation. Il suffit de lister les expressions françaises pour s’en apercevoir : "Passer l’arme à gauche", "se lever du pied gauche".

D’ailleurs avant le XVe siècle, on ne disait pas gaucher, mais senestre. Un adjectif qui vient du latin "sinister" qui a donné le mot "sinistre". Ce n'est pas hyper positif, c’est pour ça qu’il est remplacé par gauche qui signifie à l’époque "qui n’est pas droit, qui est de travers". Ce qui n’est pas beaucoup plus valorisant, mais y a beaucoup plus grave : des études ont prouvé qu’être gaucher est dangereux dans la vie de tous les jours.

Par exemple, on sait que chaque année, plus de 2.500 gauchers sont tués en utilisant du matériel destiné et donc pensé pour la majorité dominante : les droitiers ! Les ciseaux par exemple, ou les tronçonneuses dont la sécurité est inaccessible quand on les tient de la main gauche. On a découvert du coup que les gauchers ont 5 fois plus de chances, plutôt de risques, de mourir dans un accident domestique ou de la route. Parce que le levier de vitesses est à droite et on freine du pied droit. Résultat, l’espérance de vie moyenne des gauchers est de 66 ans contre 75 ans pour les droitiers.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.