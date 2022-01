Jour de l'An : comment bien écrire le son "an" ?

Amis des mots, voici le 1er janvier ! Si je vous parlais du jour de l’An ? Pour commencer, le jour de l’An n’a pas toujours été célébré le 1er janvier. Charlemagne le fêtait une semaine plus tôt, à Noël, figurez-vous, et les Capétiens le jour de Pâques. Et encore, les dates différaient d’une province à l’autre, l’année commençant tel jour ici, tel autre ailleurs.

Ce n'est qu’à la fin du XVIe siècle que le pape Grégoire XIII impose le calendrier qui porte son nom, le calendrier grégorien, à l’ensemble du monde chrétien, histoire que tout le monde célèbre les fêtes religieuses en même temps – et il fixe au 1er janvier le début de l’année. Il y a encore eu quelques petits changements à la Révolution : pendant quelques années, c’est le primidi 1er vendémiaire, date de l’équinoxe d’automne, autour du 20 septembre, qui devient le jour de l’An.

D’ailleurs, an, quand on y pense, est un mot bien intéressant. Ce tout petit nom de deux lettres (qui représente 365 jours quand même !) est arrivé en français au XIe siècle, issu du latin annus – avec deux N, s’il vous plaît.

L'influence de la reine Elizabeth II

Savez-vous que c’est la reine Elizabeth II qui a popularisé l’expression annus horribilis ? C’est ainsi qu’elle a qualifié fin 1992 l’année qui venait de s’écouler, émaillée de scandales autour des divorces de plusieurs de ses enfants et qui s’était terminée par un incendie au château de Windsor. Il s’agit en fait d’un jeu de mots sur le titre d’un poème du XVIIe siècle britannique : Annus Mirabilis, “l’année des miracles”.

Depuis 1992, on a souvent repris cet annus horribilis. Gare à ne faut pas oublier un N à annus, autrement on est… ailleurs – c’était arrivé à Nadine Morano il y a quelques années dans un tweet mémorable (mon conseil : relisez-vous toujours avant de tweeter).

Une dizaine de façons d’écrire le son "an"

Par chance, en français, le "jour de l’An", c’est facile à écrire : A.N. ! Avec une majuscule à An puisque c’est une fête : jour de l’An, premier de l’An, majuscule à An, Nouvel An deux majuscules. Mais savez-vous qu’il y a plus d’une dizaine de façons d’écrire le son "an" en français ?

AN comme dans jour de l’An, mais aussi EN comme dans gentil, ENT comme dans il ment, ENS comme dans les gens, EMPS comme dans le temps, ANT comme dans élégant, AND comme dans grand, AMP, comme dans champ ou camp, ou même HEN comme dans Hendaye, HAM comme dans hamburger, HAN comme dans laisse mes mains sur tes hanches, plus bizarre encore AON comme dans un joli petit faon, et puis ANC comme dans à flanc de montagne ou prêter le flanc à la critique… à ne pas confondre avec le flan au œufs, celui qu’on retrouve dans rester comme deux ronds de flan, qui s’écrit sans C, à la différence de la partie latérale de l’abdomen.

Pour vous en souvenir, dites-vous que flanc avec un C a donné flanquer. Quand vous êtes flanqué de votre chien, c’est qu’il est à votre côté. De même, il ne faut pas confondre le ban que l’on trouve dans les expressions au ban de la société ou en rupture de ban, un ban qui a donné bannir, et le banc de poissons qui s’écrit, comme le banc sur lequel on s’assied, un banc avec un C qui rappelle la banquette de la même famille. Et voilà comment on transforme le jour de l’An en jour du son “an” !