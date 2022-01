Aujourd'hui, je vais vous raconter depuis quand on fête la nouvelle année en France. Pour le 1er janvier, le Moyen Âge avait inventé dès le Xe siècle la fameuse Fête des Fous. Attention, elle n'avait rien à voir avec une nouvelle année, car à l'époque, on situait plutôt le Nouvel An au printemps, à Pâques ou au mois de mars.

Mais alors, c'était quoi la Fête des fous ? C'était une fête débridée où chacun laissait libre cours à sa fantaisie, on se déguisait en animal, en mendiant ou en seigneur. Les domestiques devenaient les maîtres et les maîtres, les domestiques. Tout était permis à cette occasion. On pouvait même pour un jour se moquer du roi et de la religion et personne ne s'en privait. Tout était cul par dessus-tête, c'était le fameux charivari.

La tradition voulait même qu'on élise l'évêque des Fous : un pauvre choisi au hasard, que l'on sacrait en grande pompe en le revêtant des ornements épiscopaux. À Paris, cette cérémonie se tenait à l'intérieur même de la cathédrale Notre-Dame et sur l'autel, on ripaillait, apportant des saucisses, du boudin et des cruches de bons vins pour mieux faire la fête.

Mais, la hiérarchie ecclésiastique supportait de plus en plus mal cette fête paillarde, alors les sermons vertueux et les condamnations orageuses se succédaient. Et finalement, la Fête des Fous disparut en 1526, après un dernier tour de piste. Dès lors, le 1er janvier était libre et le roi Charles IX déclara en 1564 que ce jour-là serait à l'avenir le début de l'année. Le Nouvel An du 1er janvier, avec ses bons vœux et ses paroles d'espoir, a ainsi remplacé l'ironie mordante des fous du Moyen Âge.