Paris : Nadine Morano s'est fait voler son portable à la gare de l'Est

Une élue de la République victime d'un vol au cœur de la capitale. Alors qu’elle venait d’arriver à Paris par le train de Nancy, lundi 25 octobre, Nadine Morano s’est fait voler son téléphone portable à la gare de l'Est.

Comme le rapporte Valeurs Actuelles, l'euro-députée s'est rendu compte de la disparition de son téléphone une fois installée dans un taxi, avant d'aller porter plainte dans un commissariat parisien, le soir même. La police a ensuite entamé des recherches et aurait identifié un suspect, âgé d'une quarantaine d'années, après avoir géolocalisé l'appareil rue du Faubourg Saint-Denis. Celui-ci a été éteint rapidement, ce qui confirmerait la piste d'un vol.

Selon l'hebdomadaire, le téléphone de l'ancienne ministre contenait des données confidentielles et des numéros de responsables politiques, dont celui du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. "Que ce soit dans la gare de l'Est ou dans la gare du Nord, nous ne sommes plus en sécurité", a-t-elle déploré.