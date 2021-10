Fast-food : quel est le burger le plus dangereux du monde ?

112. Quel est le burger le plus dangereux du monde ?

112. Quel est le burger le plus dangereux du monde ?

Ce burger est un burger qui a déjà envoyé plusieurs personnes directement à l’hôpital et provoqué des terribles douleurs chez d’autres. Et pourtant, il est toujours en vente libre précisément au sud de l’Angleterre dans la station balnéaire de Hove.

Là Nick Gambardella, tient le Burger Off, le restaurant qui sert le hamburger le plus épicé du monde, le XXX Hot Burger. Triple X, comme pour les films porno, car il est strictement interdit aux moins de 18 ans. C'est le burger le plus épicé au monde, car sa sauce chili a été mesurée à 9,2 millions sur l’échelle de Scoville qui permet de mesurer la quantité de capsaïcine dans les piments, la capsaïcine étant ce qui donne la sensation de brûlure dans la bouche.

Pour vous donner un ordre d’idée, le piment d'Espelette c’est autour de 2.000 sur l’échelle de Scoville et la harissa 40.000. Là je rappelle dans ce burger, on est à 9,2 millions, ce qui explique que seulement 2% de ceux qui s’y sont risqués l’ont terminé. Pour les autres, c’est un joli petit cocktail de réactions allergiques, de sueurs, de démangeaisons, de difficultés respiratoires voire de chocs anaphylactiques. Du coup pour éviter tout problème, le restaurateur fait signer une décharge aux clients qui commandent un XXX Hot burger avec une clause de non-responsabilité légale si jamais y a un souci en le dégustant.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.