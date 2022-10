Jacques Chirac : de quelle façon hilarante s'est-il vengé de Valéry Giscard d'Estaing ?

Même s’ils étaient du même camp politique, ce n’est pas un secret, les deux hommes ne s’appréciaient pas vraiment. Leurs relations étaient même exécrables puisqu’en 1976, alors premier ministre de Giscard, Chirac finit par démissionner en gardant une rancune bien tenace à VGE, même si ce dernier, à la grande surprise de Chirac, lui avait fait un cadeau durant leur cohabitation.

Ce cadeau, c'était un chien : un Braque d’Auvergne, issu d’une portée de douze chiots qu’avait eu la chienne de Giscard. On le sait, le mari de Bernadette Chirac avait une passion pour les toutous. Chirac disait de sa chienne qu’elle était distinguée, le cou effilé, le regard lointain. Très giscardienne en résumé. Sauf qu’à son contact, elle est devenue très chiraquienne, un peu fofolle, incontrôlable, elle sautait partout sur les canapés. En la voyant, VGE n’a pas reconnu Yasmine, comme l’avait baptisée Chirac. Enfin ça c’est son premier nom, car une fois hors de Matignon, il l’appelait autrement.

C’est Michel Denisot qui l’a raconté. En 1992, il est invité par celui qui est devenu maire de Paris qui lui demande s’il connaît son chien. Denisot répond que non et Chirac le fait venir. Et là, le Braque d'Auvergne commence à s’exciter. Chirac hurle alors d’une voix sèche : "Ducon ! Ducon !". Le présentateur de Canal+ s’étonne : "Vous l’avez appelé Ducon votre chien ?" ce à quoi Chirac répond : "Oui, en hommage à Giscard qui me l’a offert !".

