publié le 28/11/2019 à 19:12

"Toute ressemblance" : Michel Denisot pas "insensible" aux mauvaises critiques 28/11/2019

Le premier film de Michel Denisot Toute ressemblance... raconte l'histoire d'un présentateur du 20 heures obsédé par l'idée de le rester. Sorti mercredi 27 novembre, le long-métrage a reçu des critiques sévères.

Si le réalisateur ne trouve pas les critiques "injustes", il affirme ne pas être "insensible" à celles-ci. Invité de RTL Soir, Michel Denisot explique qu'il aurait préféré que les auteurs des critiques voient le film avant qu'il sorte. Et que ce n'est pas un "film fait pour les journalistes". "J'ai fait ce film pour le public, j'ai voulu montrer l'envers du décor de la télévision, du monde de l'information, c'est une satire".

Michel Denisot affirme être "très fier du film", et apprécier les critiques positives qu'il reçoit sur les réseaux sociaux. "C’est une comédie au début et ensuite ça bascule. C’est une histoire humaine, j’aurai pu la faire dans un autre monde que celui de la télévision. C’est un homme qui veut se maintenir tout en haut et cela a des prix. J’ai voulu décrire tout ça", déclare le réalisateur.

Ce dernier réfléchit déjà à faire un "deuxième film", qui, cette fois-ci, ne devrait pas tourner autour des médias. "Je resterai dans des univers qui me seront familiers", dit Michel Denisot, "pourquoi pas" dans celui du football.