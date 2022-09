Pourquoi y a-t-il les trois lettres YKK sur les fermetures éclair ?

Vous ne l’avez peut-être pas remarqué mais jetez un œil et vous vous rendrez compte qu’elles sont sur quasiment toutes vos fermetures à glissière, le nom précis de ce système. Car "Eclair", c’est le nom d’une société française qui a déposé en 1942 cette marque devenue un nom commun, un joli exemple d’antonomase, c’est-à-dire un nom propre devenu un mot du vocabulaire, comme Abribus, Rimmel ou Stabilo.

Et ces 3 lettres YKK, c’est aussi le nom d’une marque ! L’abréviation de Yoshida Kogyo Kabushikikaisha, une société japonaise créée en 1934 par Tadao Yoshida, un industriel nippon qui n’a pas inventé la fermeture éclair, ça c’est l’Américain Whitcomb Judson en 1891, mais qui l’a perfectionnée. Comme il avait noté que les fermetures étaient souvent défectueuses, il a bricolé sa propre machine pour les rendre plus fiables, car il a très vite compris qu’une fermeture qui se casse ou fonctionne mal peut rendre un vêtement inutilisable.

Résultat : aujourd’hui YKK fabrique la moitié des fermetures éclair du monde, plus de 7 milliards par an, soit 2 millions de kilomètres de fermetures éclair. Pour parvenir à ce qu’elles soient quasi-infaillibles, YKK gère toute la chaine de production de A à Z. Elle fabrique ses propres machines à faire les fermetures, elle fond le laiton qui sert à fabriquer les dents, le tissu qui accueille ses dents et même les boîtes pour expédier sa production dans le monde entier.

D'ailleurs on a très vite compris que même si YKK est plus cher que ses concurrents, notamment chinois, il vaut mieux payer quelques centimes de plus une fermeture éclair sur un vêtement vendus plusieurs centaines d’euros, car si elle casse, le client n’ira pas se plaindre à la marque qui a fait la fermeture, mais à celle qui l’a utilisée sur ses sacs ou ses pantalons.

